即時中心／綜合報導

伊朗爆發全國範圍的反政府抗議活動，過去兩週有超過10,675人遭拘留，並造成至少538人死亡，至今仍未停歇。美國總統川普近期威脅，若伊朗當局對平民使用武力，美國將發動武力對其打擊。兩名美國官員向CNN透露，川普認真考慮履行他的承諾，正評估一系列的潛在軍事方案。

伊朗抗議活動已蔓延至全境，總部位於美國的人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）透過伊朗境內社運人士交叉查證指出，當局鎮壓民眾已造成至少538人死亡，過去兩週抗議期間有超過10,675人遭到拘留、其中包括169名兒童，同時通訊網路也遭到切斷。而德黑蘭方面則警告，若美國動武保護示威者，美軍和以色列將成「合法目標」。

根據CNN報導，隨著伊朗國內暴力升高，川普近日已聽取多項介入方案簡報；知情官員透露，提交給川普的許多方案，都集中在打擊德黑蘭用於鎮壓抗議活動的安全部門。

不過，美國政府內部擔心軍事打擊可能會適得其反，進而破壞抗議活動。官員表示，空襲可能意外促使伊朗民眾轉而支持政府，或引發伊朗以自身軍事力量進行報復。

而川普同時也在考慮一系列針對伊朗政權、但未達軍事打擊程度的手段，以履行他對當地抗議民眾的承諾。包括對伊朗軍方或政權目標發動網路作戰行動；或是針對德黑蘭政權高官，或對能源、銀行等伊朗經濟部門實施新一輪制裁。

美國政府也曾探討提供如星鏈（Starlink）等技術，以強化伊朗的網路連線，協助抗議者繞過資訊封鎖。前總統拜登在2022年的伊朗街頭抗爭升溫時，也曾提供類似的網路連線支援。

官員表示，多個不同機構已參與為總統準備相關選項。預計在接下來一週將進行更正式的簡報，屆時川普將召集高階國安官員，討論後續行動方向。

不過白宮方面先前被問到潛在的打擊計劃時，僅以近日川普的公開言論和社群媒體貼文作為回應。川普在週六（10日）透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文聲援伊朗示威者，他強調「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已準備好伸出援手！」

而川普日前也稱，若伊朗當局開始像過去那樣殺害示威者，美國就會介入。他在週五會見石油公司高層時告訴記者，「我們將打擊他們的痛處，給予沈重打擊。這並不意味著派遣地面部隊，而是精確打擊他們的要害。」不過川普表示，「我們不希望這種情況發生。」

同時，根據一名以色列消息人士指出，總理納坦雅胡預計於週日（11日）晚間召開小型安全會議，伊朗與黎巴嫩局勢將列為重要議題。

原文出處：快新聞／伊朗鎮壓示威至少538亡！逾1萬人遭拘留 CNN：川普認真考慮軍事干預

