伊朗鎮壓示威 傳45死2000人遭捕

伊朗馬什哈德街頭湧現對政府不滿的示威民眾。(X平台)

伊朗因生活成本飆升引爆全國性示威浪潮，抗議行動持續延燒，多地傳出死傷與大規模逮捕情形。人權組織指出，示威爆發以來，至少已有45名抗議者喪命、數百人受傷，超過2000人遭到拘捕；監測機構並發現，伊朗各地陸續出現網路中斷，疑似當局為壓制抗爭所採取的措施。





根據法新社核實影像，首都德黑蘭西北部艾雅托拉卡沙尼大道湧入大量人群，民眾高喊反政府口號，並有車輛鳴笛聲援。境外波斯語媒體與社群平台亦流出多座城市抗議畫面，包括北部大不里士、東部聖城麥什赫德及歷史名城伊斯法罕，顯示示威規模持續擴大。

此次抗爭起因於伊朗貨幣里亞爾匯價暴跌至歷史新低，德黑蘭商家於去年12月28日率先罷市，隨後引發連鎖示威。流亡海外的前國王之子芮沙．巴勒維亦呼籲民眾再度走上街頭。





人權團體指控伊朗安全部隊以實彈鎮壓示威，死亡人數不斷攀升，其中包含未成年人。官方則表示，目前至少21人死亡，包括安全部隊成員。網路監測組織NetBlocks指出，伊朗已出現全國性網路中斷情況，引發國際社會高度關切。