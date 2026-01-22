伊朗鎮壓示威 官方首度公佈死亡人數：3117死

伊朗21日首度公佈了鎮壓全國抗議活動後的官方死亡人數，遠低於海外活動人士的評估。伊朗政教合一的政權正試圖在動亂後重新掌控局面，這場動盪讓人回想起1979年伊斯蘭革命(Islamic Revolution)前後的混亂局勢。

國營電視台播放了內政部與「烈士和退伍軍人事務基金會」(Foundation of Martyrs and Veterans Affairs)的聲明，稱共有3,117人喪命。該聲明補充道，在這場始於去年12月28日的示威抗議中，2,427名死者為平民和安全部隊人員。該聲明並未說明其餘人員的情況。「烈士和退伍軍人事務基金會」是一個為戰爭陣亡者家屬提供服務的官方機構。伊朗政府過去曾少報或不報導動亂造成的死傷人數。

廣告 廣告

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」(Human Rights Activists News Agency, HRANA，又譯「人權運動人士通訊社」)22日清晨表示，死亡人數至少為4,902人，且實際喪命人數可能更多。該人權組織多年來對於伊朗示威和暴動的報導一向較為準確，主要依賴遍布伊朗境內的活動人士網絡，該網絡負責核實所有通報的死傷人數。其他組織同樣提供了高於伊朗官方統計的數字。

美聯社一直無法獨立評估死傷人數，部分原因是當局切斷了網路聯繫，並封鎖國際長途電話。伊朗據報還限制了當地記者報導事件後續的能力，反而在國營電視台上反覆播放將示威者稱為受美國和以色列煽動的「暴徒」的宣稱，但沒有提供證據證明這項指控。

在此同時，伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)發佈了他迄今為止對美國最直接的威脅，警告稱，如果伊朗再次遭到攻擊，這個伊斯蘭共和國將「動用一切力量反擊」。(編輯：許嘉芫)