伊朗鎮壓示威 川普：美國已準備好伸出援手

▲美國總統川普表示，美國「已準備好提供協助」，對伊朗當局釋出強烈訊號（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗上月底開始，全國陸續爆發大規模示威活動，之後抗議浪潮延燒，當局加強鎮壓手段，局勢持續升高。德黑蘭政府仍坦承各地示威尚未平息，不過美國總統川普（Donald Trump）指出伊朗正陷入「大麻煩」後，又於10日表示，美國「已準備好提供協助」，對伊朗當局釋出強烈訊號。

綜合美聯社和法新社報導，伊朗因民眾不滿生活成本飆升引發的抗議行動已近2周，當局加強鎮壓，境內網路遭到封鎖、電話線路中斷，外界難以掌握當地抗議實際情況。總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）指出，這波示威已造成至少72人死亡，超過2300人遭到拘留。但伊朗國營電視報導聚焦在安全部隊傷亡，同時宣稱政府已掌握國內局勢。

廣告 廣告

自12月28日以來，抗議活動在伊朗各地蔓延。最初是因民眾對經濟惡化、通膨嚴重、生活艱辛不滿，隨後迅速演變為政治事件，抗議者要求結束神權統治。但伊朗當局指責美國和以色列煽動動亂。

▲伊朗上月底開始，全國陸續爆發大規模示威活動，之後抗議浪潮延燒，當局加強鎮壓手段，局勢持續升高。（圖／美聯社／達志影像）

儘管國際社會關注升高，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）仍釋出將進一步掃蕩的訊號。德黑蘭檢察總長阿薩德（Mohammad Movahedi Azad）警告，任何參與抗議的民眾都將被視為「真主的敵人」，這項罪名最重可判處死刑。伊朗國營電視台轉述聲明指出，即便僅是「協助暴徒」的人也將面臨相同指控。

美國總統川普近日多次威脅要進行干預。他10日時透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文聲援伊朗示威者，表示：「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已備好伸出援手！」但並未進一步說明細節。他在前一天曾表示伊朗正陷入「大麻煩」，並再度警告不排除下令採取軍事行動。

美國國務院則另發布聲明警告：「別跟總統川普玩把戲。他說到做到。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／伊朗示威持續！政府斷網鎮壓無用 美國務卿跨海聲援抗議民眾

網路瘋傳！伊朗女性燃煙焚燒最高領袖照片 外媒：拒絕權威與控制

斥示威者「只為討美國歡心」！伊朗最高領袖嗆川普：管好自己國家