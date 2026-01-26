伊朗鎮壓美派航母 中東對峙情勢緊繃
伊朗通膨危機引發示威浪潮，抗議群眾遭軍警血腥屠殺，經過三個多星期，伊朗國營電視台終於公布官方統計的死亡人數。
伊朗示威暴動釀傷亡 哈米尼甩鍋川普
伊朗最高領導人哈米尼17號首度提到示威暴動有數千人死亡，直接甩鍋就是川普在幕後煽風點火。
哈米尼形容抗爭民眾是美國的馬前卒，川普則回應說他有病。
川不排除對伊動武 以不惜挨轟也要伊朗政權更迭
美伊關係劍拔弩張，川普仍未排除動武可能性。林肯號航母打擊群以及先進戰機，也都積極部署在中東地區。
以色列更放話，寧願挨7百枚飛彈轟炸，也要伊朗變天。
川普救援是否在路上？ 全球關注伊朗政局
伊朗政府血腥鎮壓大規模示威，並切斷網路連線，伊朗人民水深火熱，像活在人間煉獄，川普會不會兌現承諾，在關鍵時刻伸出援手，全世界都等著看。
責任編輯／李家成
伊朗國營電視台遭駭 流亡王儲「現身」喊話
示威已五千死！伊朗總統警告：攻擊最高領袖哈米尼「視同宣戰」
哈米尼控「對伊朗示威死傷負責」 川普嗆有病
