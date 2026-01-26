伊朗鎮壓美派航母 中東對峙情勢緊繃

MoneyDJ新聞 2026-01-26 12:24:46 新聞中心 發佈綜合港媒報導，香港特首李家超今(26)日於在亞洲金融論壇上致辭表示，香港正加快培育新增長領域，其中，建構國際黃金交易市場和大宗商品交易生態系統是重要方向；港府致力於擴大黃金儲存能力，目標在3年內實現黃金倉儲容量超過2,000噸，助力香港成為區域黃金儲備樞紐。 香港財經事務及庫務局於亞洲金融論壇上，與上海黃金交易所簽訂合作協議，標誌滬港兩地黃金市場深化合作邁向新里程；香港財庫局並公布6項有關黃金巿場發展的新動向，其中包括今(2026)年內試營運香港黃金中央清算系統。 兩地的合作協議重點包括兩項前瞻性安排，一是建立香港黃金中央結算系統的高層次協作治理架構；二是開拓實物基礎設施協同及市場互聯互通新路徑；雙方將積極推進兩地黃金市場更大程度的互聯互通，為兩地投資者參與市場提供業務便利與技術支持，建構真正一體化、高效開放的黃金生態圈。 香港財庫局局長許正宇表示，黃金作為全球金融體系的基石之一，其獨特的物理屬性、稀缺性和避險功能，使其在各國儲備及資產多元配置中不可或缺。在地緣政治不確定性加劇、通膨壓力持續，以及國際貨幣體系重構

