伊朗鎮壓行動趨緩！川普選擇靜觀其變

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間15日表示，他被告知伊朗當局在鎮壓全國抗議行動中造成的殺戮正在減少，且目前並無大規模處決示威者的計畫。此說法顯示，在先前多次宣稱可能介入伊朗內政後，川普如今採取觀望態度。

據《路透社》報導，伊朗官方近期亦釋出緩和訊號。伊朗外交部長表示，德黑蘭並未計畫對抗議者執行絞刑，隨後伊朗國營媒體也報導，1名在卡拉季（Karaj）因抗議被捕的26歲男子，將不會被判處死刑。

在挪威註冊的人權非政府組織「Hengaw」亦指出，原定於本週遭處決的抗議者索爾塔尼（Erfan Soltani），其處決命令已被延後。伊朗媒體則解釋，索爾塔尼雖被指控涉及「危害國內安全與反政權宣傳活動」，但相關罪名並不適用死刑。

川普14日遂在社群媒體上對此舉表示肯定，稱這是「好消息」，並希望情勢能持續改善。然而，他的談話也導致油價和金價雙雙跌落，顯示市場對美伊衝突升溫的憂慮暫時降溫。

自去年12月28日以來，伊朗因通膨飆升引爆全國性抗議，神權政府隨即展開強力鎮壓。根據《路透社》訪問的伊朗境內人士表示，近期示威活動似乎有所減弱，但長達1週的網路封鎖使外界難以掌握全貌。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則表示，政府正著手處理引發抗議的經濟問題，包括貪腐與外匯匯率失衡，並承諾改善弱勢族群的購買力。

儘管局勢略顯降溫，但華府仍未放棄干預伊朗內政。美國15日對5名被指控為鎮壓行動幕後關鍵人物的伊朗官員實施新一輪制裁，美國財政部（U.S. Treasury Department）亦點名伊朗最高國家安全委員會（Supreme Council for National Security）秘書，以及伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）與執法部隊指揮官。

對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）直言，美方正追蹤伊朗領導層向全球金融體系轉移的資金，並呼籲其「停止暴力，站在伊朗人民一邊」。同時，華盛頓亦將當地臭名昭著的法爾迪斯監獄（Fardis Prison）列入制裁名單，原因是女性囚犯遭受不人道對待。與此同時，7大工業國集團（G7）則警告，若伊朗持續鎮壓行動，將準備祭出更多限制措施。

報導補充，區域緊張情勢一度在美東時間14日升高，伊朗當時聲稱已警告鄰國，若遭美國攻擊，將反擊該地區的美軍基地，美方為此也短暫撤離部分人員。不過，卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）安全警戒隨後已下調，撤離的美軍飛機正逐步返回。

主要由阿聯酋、沙烏地阿拉伯資助的華府非營利智庫和文化中心「中東研究所」（Middle East Institute）資深研究員塞勒姆（Paul Salem）則分析，儘管川普似乎在採取干預行動上有所退縮，但依然難以預測。他補充，伊朗政府正處於「戰略死胡同」，但他並不認為德黑蘭正面臨立即性的國家崩潰或政權更迭的風險。

報導補充，總部位於美國首都華盛頓的人權團體「伊朗人權活動家」（HRANA）宣稱，自抗議行動爆發以來，已有2,435名抗議者與153名政府相關人員死亡，死亡規模遠超過以往的動亂。伊朗與其西方對手皆將此次危機視為自1979年伊斯蘭革命（1979 Islamic Revolution）以來最暴力的1次。伊朗當局則堅稱，示威已被外國敵對勢力操弄，並呼籲民眾向情報部通報任何可疑活動。

