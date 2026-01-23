伊朗鎮血腥壓抗議者 至少5002人死亡

（德國之聲中文網）活動人士組織周五（1月23日）表示，伊朗當局對全國性抗議活動進行血腥鎮壓，死亡人數已至少達到5002人，並警告稱，隨著該國史上最徹底的互聯網封鎖進入第二周，仍有更多人恐已遇難。

由於當局自1月8日起切斷互聯網接入，外界獲取伊朗境內信息的困難仍在持續。與此同時，隨著一支美國航空母艦戰鬥群向中東靠近，美伊緊張局勢不斷升溫。美國總統特朗普周四對記者表示，這支力量堪比一支“無敵艦隊”。

總部位於美國的人權活動人士通訊社（HRANA）公布了上述死亡數據，稱其中4716人為示威者，203人為政府相關人員，43人為兒童，40人為未參與抗議的平民。該機構還補充說，當局不斷擴大的抓捕行動中，已有超過26800人被拘留。

該組織在此前伊朗發生的動蕩中所提供的數據被證明是准確的，其統計依賴於伊朗境內活動人士網絡對死亡案例進行核實。這一死亡人數超過了伊朗數十年來任何一輪抗議或騷亂，並讓人聯想到1979年伊朗伊斯蘭革命期間的混亂局面。

伊朗政府周三首次公布死亡數字，稱自去年12月28日開始的示威中共有3117人遇難，其中2427名死者為平民和安全部隊人員，其余則是“恐怖分子”。伊朗政府過去曾少報或完全不報騷亂中的死亡人數。

由於當局切斷互聯網並封鎖國際電話，美聯社無法獨立核實死亡人數。據稱，伊朗還對地記者報道進行限制，而在國家電視台反復播放其指控，將示威者稱為受美國和以色列煽動的“暴徒”，但未提供任何證據支持這一說法。

美軍林肯號航母戰鬥群駛往中東

美國總統特朗普此前就抗議活動劃下兩條“紅線”——即不得殺害和平示威者以及不得進行大規模處決。伊朗司法總檢察長及其他官員將部分被拘押者稱為“莫哈雷布”（mohareb），即“真主的敵人”。這一罪名可判處死刑。1988年，伊朗曾以這一罪名及其他指控進行大規模處決，當時據稱至少有5000人被殺。

與此同時，美國軍方已將更多兵力調往中東，其中包括林肯號航空母艦及其隨行戰艦。

一名不願透露姓名的美國海軍官員周四表示，林肯號打擊群目前位於印度洋。

特朗普周四在“空軍一號”上表示，美國將這些艦艇向伊朗方向移動，“以防萬一”他決定采取行動。

“我們有一支龐大的艦隊正朝那個方向前進，也許我們不必動用它，”特朗普說。

特朗普還提到，在以色列於去年6月對伊朗發動為期12天的戰爭、並導致美軍戰機轟炸伊朗核設施之前，美伊雙方曾就伊朗核計劃進行多輪會談。他威脅稱，對伊朗的軍事行動將使此前美軍對其鈾濃縮設施的打擊“看起來像小菜一碟”。

“他們應該在我們打擊他們之前就達成協議，”特朗普補充說。

英國國防部表示，其與卡塔爾聯合組建的“台風”戰鬥機中隊即第12中隊“已部署至波斯灣地區，用於防御目的，並留意地區緊張局勢”。

