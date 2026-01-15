伊朗關閉領空近5小時後重啟 已有多個航班取消或延誤

2026年1月15日，伊朗一度關閉領空5小時，領空幾無飛機飛越。FlightRadar24網站／路透社



伊朗週四（1/15）關閉領空近5小時後重新開放，多家航空公司航班已陸續恢復飛越領空。此前因美國與伊朗可能發生軍事行動，有多個航班取消、改道或延誤。

路透社報導，根據美國聯邦航空總署（FAA）網站公告，伊朗自美東時間14日下午5時15分（台灣時間15日上午6時15分）起關閉領空，僅允許持官方許可、往返伊朗的國際航班飛行。

航班追蹤網站Flightradar24顯示，這項公告在台灣時間上午11時左右被移除。包括伊朗馬漢航空（Mahan Air）、亞茲德航空（Yazd Airways）、AVA航空（AVA Airlines 的5架航班率先恢復飛越伊朗領空。

Flightradar24指出，在上週同一時間點的伊朗領空範圍內有數十架飛機飛行。

伊朗爆發大規模示威逾兩週以來，已造成數千人喪生。美國總統川普正考量對伊朗局勢的回應，不排除動用軍事手段；伊朗也警告，一旦美國發動攻擊，伊朗將打擊鄰近的美軍基地。美軍週三已自中東部分基地撤離部分人員。

Flightradar24數據顯示，俄羅斯航空（Aeroflot）一架飛往德黑蘭的航班，稍早在領空關閉後折返莫斯科。

印度最大航空公司IndiGo也表示，部分國際航班因伊朗突然關閉領空而受到影響。印度航空（Air India）則表示，旗下航班已改用替代航路，可能導致延誤或取消。

德國週三稍早也警告本國航空公司避免進入伊朗領空；此前德國漢莎航空（Lufthansa）已調整中東各地起降的航班，因該區域緊張局勢升高。

美國已禁止所有美國商業航班飛越伊朗領空，兩國之間也沒有直航航班。

杜拜航空（flydubai）與土耳其航空等業者過去一週已取消多個伊朗航班。

