伊朗阿巴斯港驚傳爆炸！當局急否認高層遇刺
[NOWnews今日新聞] 美伊情勢緊張之際，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）一棟大樓今（31）日傍晚驚傳發生爆炸，第一時間有說法稱爆炸是針對伊朗軍方高層將領的暗殺攻擊，不過，德黑蘭當局否認有將領遇刺，爆炸發生原因仍不清楚，根據當地媒體報導，爆炸約造成10人受傷，目前尚未傳出有人在事故中喪生。
根據《天空新聞》報導，伊朗南部港口阿巴斯港一棟8層樓高的大樓，今日傍晚發生爆炸，爆炸威力驚人，至少導致兩層樓受損，還有波及到周圍建築和車輛，消防單位已抵達現場進行救援與處理，目前還不清楚爆炸發生原因。
半官方性質的伊朗媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim news agency）指出，社群媒體上瘋傳爆炸是為了暗殺伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍指揮官的說法完全是「假新聞」，呼籲民眾勿相信謠言。
美國已在中東部署大量軍力，川普敦促伊朗迅速坐到談判桌前，否則將「將拭目以待事態發展」。作為回應，伊朗將在週日於霍爾木茲海峽舉行為期兩天的實彈海軍演習，美伊緊張局勢持續升高，任何風吹草動都引發外界高度關注。
