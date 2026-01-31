伊朗陸軍司令：美、以可能發動攻擊 伊朗軍隊高度戒備

美國是否會對伊朗動武引發關注，伊朗陸軍司令哈塔米(Amir Hatami)今天(31日)警告，美國和以色列勿輕舉妄動攻擊伊朗；他也表示，因應美國在波灣部署大量軍艦，伊朗軍隊已處於高度戒備狀態。哈塔米也強調，伊朗核子計畫不可能消除。

伊朗官方媒體伊朗通訊社(IRNA)報導，哈塔米表示，「如果敵人犯錯，毫無疑問將危及自身安全、區域安全，以及以色列安危」。哈塔米提到，伊朗武裝部隊正處於全面防禦和全面戒備的狀態。

美國派出林肯號航空母艦戰鬥打擊群赴中東；此前，伊朗強硬鎮壓抗議群眾，美國總統川普威脅要對伊朗進行軍事干預。

隨著美軍航空母艦戰鬥打擊群抵達中東，外界認為美伊可能爆發軍事衝突；伊朗警告，若遭到攻擊，將會發射飛彈攻擊美軍基地和以色列。

川普30日表示，他預測伊朗會尋求就核子計畫和飛彈計畫上談判桌，而不想面臨美國軍事行動。伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)稍早回應，德黑蘭準備好就核子計畫進行談判，但是飛彈與防禦系統不在談判之列，「不可能談」。

美國2025年6月曾空襲伊朗核子設施，哈塔米今天強調，「就算科學家、伊朗的世世代代殉難，伊朗的核子計畫也不可能停止」。(編輯：鍾錦隆)