伊朗難玩高層大風吹！專家曝美軍動手高風險

[NOWnews今日新聞] 伊朗全國性示威潮越演越烈，當局暴力鎮壓造成數千抗議者死亡，外界關注美國是否會對伊朗發動軍事行動，專家指出，伊朗比委內瑞拉危險許多，無法複製在委國「高層大風吹」的做法。

據福斯新聞報導，美國剛在委內瑞拉完成軍事行動，逮捕前總統馬杜洛，並與繼任總統合作，如今外界也在關注，伊朗政權暴力鎮壓示威者，美國是否能對德黑蘭施壓類似軍事壓力，但任何類似行動，都將面對一個軍事縱深更廣、打擊力遠超邊界國家的回應。

華府智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）伊朗計畫主任塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）表示，把這當成是委內瑞拉或是打擊核設施那樣的「行動」是錯誤的，「這必須被視為是一場『戰役』。」

伊朗的軍事實力比委內瑞拉更強大，其安全部隊旨在保護政權免受外國攻擊和內部動亂的威脅，且權力分散於宗教機構、安全部門和伊斯蘭革命衛隊之間，這種架構保證了即使有個別領導人倒台，政權也不會崩潰，「在伊朗想玩高層『大風吹』，極有可能行不通」。

塔勒布魯直言，伊斯蘭革命衛隊的核心角色就是扮演「世界頭號恐怖主義國家贊助國的尖刃」，即使除掉其中任何一位領導人，這個強化的安全機構仍會存在，甚至可能更加危險。

伊朗有一支強大的飛彈部隊，在政權受到威脅時，仍擁有可靠的報復選項。儘管防空系統和發射基礎設施，在以伊12日戰爭中遭到部分破壞，但德黑蘭仍然擁有大量短程和中程彈道飛彈，並具備從移動發射車上部署和發射這些飛彈的能力。

伊朗的武裝力量也遠大於委內瑞拉，伊朗擁有近100萬現役和預備役人員，而委內瑞拉的軍隊規模約為12萬人。這種差距凸顯了美國軍事規劃者將面臨的截然不同的軍事環境。

委內瑞拉在馬杜洛下台後，國家機器依然保持完整，但針對伊朗領導層的行動，則可能將打擊範圍從單一目標擴大到針對該政權安全部隊的更大規模行動。

華府智庫戰略暨國際研究中心高級副總裁、前美國國防部官員瓊斯（Seth Jones）表示，對伊朗最高領袖在內的領導層發動攻擊，還會引發誰來接棒的問題，點名哈米尼（Khamenei）的兒子、最高安全機構負責人拉里賈尼（Sadegh Larijani）、霍梅尼的孫子哈桑·霍梅尼（Hassan Khomeini），「還是有其他選項？」

