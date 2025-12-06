伊朗面臨40年來最嚴重乾旱！總統示警：德黑蘭恐需限水、撤離人口
擁有約1500萬都會人口的伊朗首都德黑蘭，正面臨嚴重的水資源危機，就連伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）也發出警告：如果12月前還沒有下雨，德黑蘭就必須開始限水；甚至若乾旱持續，「居民還必須撤離。」
綜合外媒報導，乾旱並非僅限於德黑蘭。自9月底雨季開始以來，伊朗全國約有20個省分未降甘霖，約1/10的水壩幾乎乾涸。伊朗的水資源危機，其根源與全球許多地區相似，包括長達數十年的過度抽水、老化漏水的管線、遍佈河川的水壩、管理不善與腐敗指控，加上氣候變遷所造成的高溫與乾燥，使得原本就枯竭的水庫再也補不回來。
加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）教授阿加庫查克（Amir AghaKouchak）指出，這是至少40年來最嚴重的乾旱，且發生在往年應該水量回升的季節。
雖然缺水對半乾旱國家的伊朗來說本來就不稀奇，但像此次直接衝擊首都的情況實在罕見。供應德黑蘭的主要水庫水位平均僅剩約11％，包括拉提揚水壩（Latyan Dam）蓄水剩9％，阿米爾卡比爾水壩（Amir Kabir Dam）更低至8％。德黑蘭以外的情況同樣嚴峻，為第2大城馬什哈德（Mashhad）供水的水庫更僅剩3％的蓄水量。
設於加拿大的聯合國大學（UNU）水、環境與健康研究所所長馬達尼（Kaveh Madani）形容伊朗正處於「水資源破產」的狀態：地表水與地下水的抽取速度遠遠高於自然補充速度，而以糧食自給為目標的農業政策是主因之一。
自1979年伊斯蘭革命後，伊朗的灌溉農地面積翻倍，而大米等高需水作物耗掉了全國9成以上的水資源。位於西北部、曾是全球最大鹽水湖之一的烏爾米耶湖（Lake Urmia）便是典型案例，因乾旱與大量水壩、水井的攔截而急遽縮減，整個水系逐漸被推向崩潰。
與此同時，油氣等耗水產業持續設置於乾旱地區，使原本脆弱的水源更加稀少。老舊基礎設施則導致情況惡化，約3成處理後飲用水在輸送途中流失，而水資源的回收利用更是幾乎不存在。
除了管理不善之外，氣候變遷更是火上加油，使當前的乾旱進入連續第6年，且規模與持續時間皆為現代史上罕見。根據國際科學家團隊「世界氣候歸因組織」（World Weather Attribution）的分析，伊朗目前的乾旱若非人類造成的氣候變遷，根本不可能如此極端。
對德黑蘭人而言，儘管政府否認正式限水，許多家庭已明顯感到水壓降低，甚至水龍頭不時跑不出水來。民眾的不滿因政府訊息混亂與不一致而加劇，陰謀論四處蔓延，包括「外國勢力偷走雲朵」等說法甚囂塵上。
即使總統提出撤離警告，大規模移動人口仍被視為不可能，特別是在當前嚴峻的經濟環境下，多數家庭根本無力遷移。今年夏天曾出現短期撤離措施，當局宣布緊急公共假期，希望市民暫時離開，以減少用水。而政府嘗試的人工增雨則被專家形容為「安慰絕望政府的舉措。」
要真正化解危機，需要觸及根本性的改革，包括讓國家經濟脫離對高耗水產業的依賴，但這將涉及嚴重的政治與社會成本，也勢必伴隨失業與反彈。
官員如今只能寄望天降甘霖，甚至有人提到應恢復舊時「到沙漠祈雨」的傳統。但專家警告，即使開始下雨，也不可能扭轉乾枯的含水層與崩潰的生態系。阿加庫查克表示，伊朗政府的改革拖得越久，選項就會越來越少，因為這場水資源危機不僅攸關環境，更正直接牽動伊朗的社會與政治未來。
