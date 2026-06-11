伊朗革命衛隊前司令示警：美國繼續打「戰火恐擴到中東外」

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國際中心／倪譽瑋報導

美國中央司令部公布發射飛彈影片表示，10日美軍已完成對伊朗的最新打擊。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

4月訂定停火協議的美伊，6月雙方衝突再起，伊朗擊落美國軍機、美國連續射飛彈打擊伊朗設施。伊朗革命衛隊前司令官、保守派政黨伊朗綠黨（Green Party）的創辦人莫加達姆（Hossein Kanani Moghadam）接受日媒採訪，對此情況示警，如果美國持續攻擊、衝突擴大，屆時戰火恐延燒到中東以外。

10日美國總統川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）表示，伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）攻擊美國軍機，美方即將展開「非常猛烈地攻擊」。而美軍也於伊朗時間11日凌晨展開一波轟炸行動，發射49枚戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，川普對此再度強調，如果伊朗不接受美國結束戰爭的條件，美軍的攻擊將在明天晚上持續。

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如今莫加達姆接受日本媒體《JNN》獨家專訪，他表示伊朗軍方與美國的談判仍在持續，伊朗方面想在戰爭與外交之間保持平衡，因此9日對美國的攻擊「是克制的」。如今美國展開報復，莫加達姆警告，如果攻擊繼續下去，戰火很可能擴大至中東以外地區「我認為這是未來戰爭的基本方針」。

莫加達姆表示，伊朗已做好應對美國的準備；同時也強調，結束戰爭的談判「並未完全結束」，外交談判是解決伊朗和美國之間部分，甚至全部問題的機會，伊朗需要在評估局勢的同時繼續進行談判。

【独自】「戦闘は中東地域外へ拡大する可能性」イラン革命防衛隊・元司令官 アメリカが攻撃継続なら応じる用意もあると警告 JNN単独インタビュー https://t.co/qDz6yfFL9h — TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) June 11, 2026

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