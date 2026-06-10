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伊朗革命衛隊（IRGC）週三宣布，為報復美軍先前對伊朗境內的攻擊，已派遣無人機轟炸位於巴林的美國海軍基地。伊朗方面指控美軍摧毀其通訊設施與水箱，警告若美方持續挑釁，將面臨更猛烈的反擊。

伊朗革命衛隊（IRGC）於週三發表聲明，指稱其海軍部隊在凌晨 2 點 30 分左右，對美國海軍第五艦隊（US 5th Fleet）位於巴林的基地發動無人機攻擊。此舉被視為對美軍稍早攻擊伊朗領土的直接報復，讓原本就緊張的中東局勢再度陷入動盪。

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根據伊朗媒體引述的聲明，革命衛隊指控「好戰的美國政權」在週三清晨以虛假藉口，襲擊了伊朗南部的 Jask、Sirik 及 Qeshm 等地。據悉，美軍的行動造成 Sirik 的一座電信塔受損，並摧毀了當地的兩座水箱。伊朗方面聲稱，美軍的攻擊是在一架美國直升機遭擊落後所發動的連鎖反應。

伊朗方面強調，這次針對巴林基地的無人機行動只是初步回應，並嚴正警告美國，若繼續對伊朗採取敵對行動，將會遭遇「更沉重的打擊」。目前美軍尚未對此項攻擊指控做出正式回應，國際社會正密切關注雙方是否會爆發進一步的軍事衝突。

原文出處：伊朗革命衛隊報復美軍！無人機突襲巴林基地 中東局勢恐再升溫

本文由AI協作，經編輯審核後發布