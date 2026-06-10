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伊朗革命衛隊（IRGC）近日透過官媒宣稱，在針對以色列的軍事行動中，成功擊中了包含F-35戰鬥機機庫及指揮控制中心在內的多個重要軍事目標，此舉讓中東地區原本就緊繃的局勢再度升溫。

根據伊朗官方媒體報導，伊朗革命衛隊（IRGC）發布最新聲明指出，在最近一波的飛彈攻擊行動中，精準打擊了以色列境內及周邊多處戰略據點。聲明中特別提到，位於阿茲拉克（Al-Azraq）地區的攻擊目標，包含了以色列空軍最先進的F-35戰鬥機機庫，以及負責調度軍事行動的指揮與控制中心。

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伊朗方面強調，這次行動是為了回應以色列先前的軍事挑釁，並藉此展示伊朗軍隊具備突破防空網、打擊高價值軍事設施的能力。儘管伊朗官媒大肆宣傳戰果，但以色列軍方目前尚未對具體的損害程度做出詳細回應，僅重申其防空系統攔截了多數威脅，且空軍的作戰能力並未受到實質影響。

國際社會正密切關注這場衝突的後續發展。由於F-35戰機是美國與以色列軍事合作的核心戰力，若機庫確實遭到破壞，將對區域空中優勢產生影響。目前美國國防部（Pentagon）已表示將持續監控局勢，並重申對以色列防禦的堅定支持，外界普遍擔憂中東衝突恐將進一步擴大為全面戰爭。

原文出處：伊朗革命衛隊宣稱飛彈擊中以色列F-35機庫與指揮中心

本文由AI協作，經編輯審核後發布