將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

伊朗革命衛隊（IRGC）於週三宣布，為報復美軍稍早對伊朗南部港口城鎮 Sirik 的空襲，已出動無人機攻擊駐紮在巴林的美國海軍第五艦隊。伊朗方面警告，若美軍持續侵略行為，將面臨更嚴厲的回擊。

根據路透社（Reuters）引述伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊（IRGC）週三證實，已針對駐紮在巴林的美國海軍第五艦隊（U.S. Fifth Fleet）發動無人機攻擊。這起行動是為了報復美軍在當天稍早對伊朗南部地區發動的空襲。伊朗軍方表示，目前雙方的衝突仍在持續當中。

廣告 廣告

伊朗革命衛隊在聲明中指出，美軍的空襲行動破壞了伊朗港口城鎮 Sirik 的一座電信塔以及兩座水箱。革命衛隊嚴正警告，如果美方繼續進行所謂的「侵略行為」，伊朗將會採取「更為嚴厲的反應」來應對局勢。

目前美國國防部尚未對此攻擊事件做出正式回應。中東地區局勢因這起直接軍事對抗再度升溫，國際社會正密切關注美伊雙方是否會進一步擴大衝突規模，以及對波斯灣地區航運安全可能造成的衝擊。

原文出處：伊朗革命衛隊無人機突襲美軍第五艦隊 報復美國空襲南部港口

本文由AI協作，經編輯審核後發布