伊朗革命衛隊被列恐怖組織 德黑蘭批歐盟「自助餐憤怒」將捍衛國家主權

歐盟將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為「恐怖組織」，引發德黑蘭的強烈反彈。（美聯社）



歐盟29日將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為「恐怖組織」，並對多名伊朗官員和實體實施制裁，以回應伊朗對反政府抗議的鎮壓行動。伊朗當局強烈反對，稱此舉「不合邏輯且不負責任」，批評歐盟「選擇性憤怒」，對以色列在加薩的種族屠殺毫無反應卻干涉伊朗內政，伊朗警告將採取措施捍衛主權與國家安全。





半島電視台報導，歐盟29日將伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指定為「恐怖組織」，原因是IRGC在國內鎮壓反政府抗議活動時造成大量死傷。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）29日表示，歐盟外交部長採取了「決定性步驟」，正式將IRGC列為「恐怖組織」。卡拉斯在社群平台上寫說：「（IRGC的）鎮壓行為不能不受制裁。任何殺害幾千名本國人民的政權，都是在加速自我毀滅。」

伊朗外交部則譴責歐盟這項決定，稱此舉「非法、政治性且違反國際法」，同時侵犯了伊朗內政。伊朗外交部還說，德黑蘭保留在國際法框架下採取適當措施的權利，來捍衛主權、國家安全還有伊朗國家利益，並要求歐盟及其成員國對此行動造成的後果負責。

伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在1979年伊朗伊斯蘭革命後成立，是伊朗精銳軍事部隊，直接對最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）負責，並監督伊朗的飛彈及核能計畫。

另外，歐洲理事會29日也宣布，將對15名個人還有6個實體實施新1輪制裁，理由是這些人對抗議鎮壓事件負有「嚴重人權侵犯責任」。被制裁者包括伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）以及檢察總長莫瓦赫迪-阿扎德（Mohammad Movahedi-Azad）。

法國曾希望保留與伊朗的溝通管道

伊朗因為使用武力鎮壓抗議浪潮而遭到國際社會的廣泛譴責。伊朗的大規模抗議活動從去年12月底爆發，民眾不滿嚴重的通膨和社會經濟問題。伊朗官方已確認死亡人數為3117人，其中包括2427名平民及安全部隊成員，並指控以色列和美國煽動動亂。

不過，總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）表示，自抗議活動爆發以來，至少有6373人死亡，其中包括5993名抗議者。

駐布魯塞爾的半島電視台記者阿赫爾巴拉（Hashem Ahelbarra）指出，歐盟將IRGC列入黑名單並對伊朗官員實施制裁，旨在向德黑蘭傳遞「強烈政治訊號」。他解釋說：「這不是1個容易的決定，特別是關於將IRGC指定為『恐怖組織』的部分。」他指出，尤其法國曾希望保留與伊朗的溝通管道。



歐盟對以色列在加薩屠殺毫無反應

伊朗官員強烈反對歐盟的宣布，外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）指控歐盟在區域緊張局勢升高之際「火上加油」。他在社群平台寫說：「我們撇開歐盟虛偽的『選擇性憤怒』不談，他們對以色列在加薩的種族屠殺毫無反應，卻急於『捍衛伊朗人權』，歐洲的這場公關秀，主要是為掩飾自身衰退的現實。」

阿拉格奇還說：「如果我們（中東）地區爆發全面戰爭，歐洲大陸勢必遭受重大影響，包括能源價格飆升的連鎖衝擊，歐盟目前的立場深深損害了自身利益。」

伊朗武裝部隊總參謀部也呼應此說法，稱將IRGC列為恐怖組織「不合邏輯且不負責任」，並指出這是「對伊朗國家及其獨立的明顯敵意信號」。

駐德黑蘭的半島電視台記者阿薩迪（Tohid Asadi）指出，這次歐盟與伊朗之間的「前所未有升級」，正值美國在中東加速軍力部署，引發可能衝突的擔憂。

