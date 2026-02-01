伊朗革命衛隊「知死」囉？ 否認要在荷姆茲海峽實彈演習

伊朗國會議員2月1日穿上軍裝，全面宣示支持伊朗革命衛隊與神權政府。路透社



伊朗官媒先前報導，擔任德黑蘭神權政府劊子手的伊朗革命衛隊，要在週日、週一（1日、2日）大規模在荷姆茲海峽進行海上「實彈演習」，張牙舞爪恐嚇外界不得干預其屠殺自己人民的行徑。不過，伊朗官員週日向路透社「認慫」，表示沒有計畫進行這種演習。

全球約有五分之一的原油透過荷姆茲海峽運輸出口，是極為重要的能源安全航道，最窄處只有39公里。如果伊朗革命衛隊船艦在此發射實彈恐嚇干擾海運安全，將會造成全球能源市場震盪。

伊朗國營媒體「新聞電視台」（Press TV）週四（1月29日）曾報導，伊朗革命衛隊海軍將於2月1日及2月2日在荷姆茲海峽舉行實彈演習。

這一「演習」在當地時間週日白天一直沒有發生。相對地，美軍的林肯號航空母艦打擊群，已在附近的阿拉伯海水域進行實戰演習，進逼對伊朗施壓。

到週日傍晚，一名伊朗政府官員向路透社表示，伊朗革命衛隊的海軍部隊從來就沒有計劃在荷姆茲海峽進行實彈演習。他說：「革命衛隊根本沒有在那裡舉行軍事演習的計劃，官方也從未發布相關公告。那些純屬媒體的錯誤報導。」

