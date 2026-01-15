伊朗領空已半封閉 美英聯軍自中東基地撤離

位於卡達的烏代德空軍基地，氣氛異常凝重，卡達官方也證實，基於區域局勢升溫，部分美方人員已採取預防性撤離。

根據外媒引述歐美官員說法，美軍對伊朗的軍事干預行動最快可能在24小時內發動；儘管美國總統川普（Donald Trump）在白宮最新受訪表示，他被告知伊朗政權鎮壓抗議行動的殺戮正在減緩，但他仍未排除軍事行動的可能性。

川普表示，「但他們告訴我不會處決任何人，我希望這是真的。」

記者追問，這是否代表不會對伊朗採取行動？川普說：「我們會觀察局勢發展，但我們從了解情況的人那裡，得到非常好的說法。」

面對美方威脅，伊朗外交部長在接受福斯新聞網專訪時回應，「根本就沒有絞刑計畫」，還強調他們是在跟伊斯蘭國的恐怖分子作戰。

不過伊朗內部態度依舊強硬，伊朗首席大法官在視察德黑蘭監獄時，公開敦促司法與安全單位，必須對街頭的「暴徒」迅速採取行動。

伊朗首席大法官艾傑說道，「如果我們在2至3個月後才做，效果將不再顯著。此外，解決金融腐敗也是我們能做的事，這樣能讓民眾感覺好一些。」

他認為，如果不能在短期內對反政府示威者執行法律審判與懲罰，威懾效果將大打折扣。目前估計已有超過1萬6000人遭到拘留，伊朗司法系統正面臨空前的判決壓力。

人權觀察組織提出警訊，認為伊朗當局非常清楚，川普將處決示威者視為不可跨越的紅線，但這並不代表風險消失；一旦抗爭強度減弱，德黑蘭可能會利用司法程序，進行所謂的「袋鼠法庭式」的秘密審判，並在短時間內大規模處決被捕人士。

伊朗人權中心執行長嘉米認為，「如果局勢恢復如常，我們將立即看到大規模濫用司法程序，加快起訴速度，將人們送上法庭並處決。」

由於開戰傳聞甚囂塵上，波斯灣上空幾乎已「全面淨空」。德國漢莎航空已宣布，暫停飛往伊朗及伊拉克的航班，許多國際班機也紛紛繞道。

儘管川普態度強硬，但美國國內最新民調卻顯示，有超過5成民眾認為，對他國進行軍事干預太超過，且憂心可能引發區域戰爭的外溢效應，衝擊美國資產與海外官兵的安全。