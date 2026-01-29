伊朗願意談判但準備迎戰美軍 盧比歐：沒人知道誰接班最高領袖

伊朗外交部長阿拉奇28日表示，願意與美方談判但已做好迎戰準備。（資料照片／美聯社）



就在美國總統川普28日敦促伊朗重回談判，否則「下一次打擊將更加慘烈」後，伊朗高官回覆，願意與川普對話，但也準備好對抗美軍入侵。美國國務卿盧比歐28日表示，即便伊朗最高領袖垮台，也沒人知道接下來由誰接管。

美軍增兵戰雲密佈 伊朗高官如何回應？

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）28日在X上發文寫道：「我們勇敢的武裝部隊已做好準備，隨時準備扣動扳機，對任何針對我們摯愛的陸地、空中和海洋的侵略行為立即予以強有力的回應。從（與以色列的）12日戰爭中汲取的寶貴教訓，使我們能夠做出更強有力的、更迅速的、更深刻的回應。」

「同時，伊朗始終歡迎一項雙贏與公平公正的核協議；在平等的基礎上，不受脅迫、威脅和恐嚇。協議應確保伊朗享有和平利用核技術的權利，並保證不擁有核武。這類武器不列入我們的安全考量內，我們也從未試圖獲取它們。」

綜合有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）在德黑蘭接受CNN採訪時說道，雖然德黑蘭對談判持開放態度，但不是「美國總統想要的那種談話，他只是想把自己的意志強加於人」，強調美方必須「真誠」談判。

卡利巴夫認為，伊朗抗議活動是一起「完全在國外策劃的陰謀」，他承諾將迅速起訴涉案人員，並且伊朗政府「絕不會在為近300名安全人員的鮮血尋求報復的過程中退縮」。他承認，「國內確實存在一些經濟困境，部分可能源於管理不當」，但責任仍歸咎於美國制裁所造成的「高壓逼迫」。

針對美軍增兵該地區，卡利巴夫警告華盛頓，如果伊朗遭到攻擊，將予以報復，並讓數千名美國軍人面臨危險，「也許川普先生能挑起戰爭，但他無法掌控（戰爭的結局）」。

盧比歐肯定軍事部署 坦承伊朗更加複雜

另一方面，盧比歐（Marco Rubio）28日在美國參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）坦言：「在該地區保持一個能夠作出反應的軍力部署是明智且審慎的；這並不一定表示事件一定會發生，但如果必要，這種部署可以先發制人地防範針對該地區美軍官兵與其他設施和我們盟友的攻擊」，但希望「不會發展到那種地步」，同時指出伊朗已經積累了發動此類襲擊的能力。

談到如果伊朗最高領袖被推翻會發生什麼事時，盧比歐表示：「這是一個未知數。沒有人知道會是誰接管」，他強調「我認為，如果伊朗最高領袖和政權垮台，除了希望伊朗體制內能有人能夠推動類似的過渡之外，沒有人能簡單地回答伊朗接下來會發生什麼。」

「沒有人會知道是誰接管」，他指出伊朗體制「會在最高領袖與定期對其負責的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）之間分裂」。伊朗的情況遠比委內瑞拉複雜許多，「非常需要謹慎以對」。

