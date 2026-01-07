伊朗驅逐示威者動用催淚瓦斯波及醫院 當局否認刻意施放

伊朗媒體6日深夜報導，德黑蘭當局在民眾示威期間施放的催淚瓦斯飄向一間醫院，但並非刻意以醫院為目標。

伊朗自去年底爆發大規模示威，起因是生活成本上升所引發的不滿。在這些有時釀成死傷的示威活動中，當局經常動用催淚瓦斯驅散人群。

國營的伊朗學生通訊社(ISNA)引述德黑蘭醫藥大學(Tehran University of Medical Sciences)的一項聲明指出，為驅散人群，當局在「德黑蘭市中心、西納醫院(Sina Hospital)旁的巷弄施放催淚瓦斯」。

西納醫院隸屬德黑蘭醫藥大學，距離該國經濟樞紐、6日發生示威者與警方衝突，當局使用催淚瓦斯的德黑蘭大市集(Grand Bazaar)約2公里。

聲明指出：「示威者的自然反應是遠離集結地點，因此部分物質在無意間飄向醫院。」並補充稱有關刻意向醫院發射催淚瓦斯的說法「與事實不符」。

伊朗近來的抗議浪潮源於人民對生活成本上升的不滿；伊朗貨幣里亞爾(rial)6日再度貶值，匯率跌至歷史新低。在持續的經濟困境及去年6月與以色列爆發12天戰爭的背景下，這波抗議對伊朗領導層構成新的挑戰。

根據挪威非政府組織「伊朗人權」(Iran Human Rights)表示，在伊朗這場3年來最嚴重的抗議鎮壓中，已有超過27人喪生。