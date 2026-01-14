伊朗驚傳「絞刑」鎮壓示威！川普火大發聲：我們將採強硬行動

國際中心／唐家興報導

國際震驚！伊朗恐以絞刑鎮壓示威，川普接下來的回應引爆關注。（圖／翻攝自川普臉書）

伊朗絞刑鎮壓示威者的消息震驚全球，針對伊朗政府可能對反政府抗議民眾執行死刑，美國總統川普（Donald Trump）語氣強硬地發出最後通牒，直言若德黑蘭當局執意處決平民，美方「將採取非常強硬的行動」。隨著國際人權組織指控死亡人數血腥飆升，這場中東風暴已讓全球局勢陷入緊繃邊緣。

【川普硬起來！警告伊朗：動用絞刑將付出代價】

川普近日接受《CBS》專訪，針對伊朗傳出將對示威者處以絞刑一事，公開展現鷹派立場。他嚴厲強調，美國絕不會對此坐視不管，若伊朗政權真的踏過紅線開始執行死刑，「我們將會採取非常強硬的行動」，言談間充滿火藥味。雖然川普未透露具體報復措施，但在訪談片段中，他神情凝重地指出，當地已造成大量死傷，若鎮壓手段升高至死刑，這將不再只是伊朗的內政，而是國際公憤。

【血腥鎮壓慘況曝！死亡人數恐高達數千人】

面對外界高度關切鎮壓死傷，川普坦言目前資訊混亂，但他強調「我聽到各種不同數字，就算只有一條人命也嫌多」。他透露美方將在短時間內取得完整簡報，並依情勢隨時做出回應。根據挪威人權組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）最新數據，目前已確認至少734人不幸喪生，但據信實際死亡人數恐早已破千，血腥程度難以想像。

【26歲男恐淪第一案！人權團體崩潰求救】

目前最令國際社會揪心的，是伊朗恐正式開啟「死刑清算」。德黑蘭檢方已對外放話，將以「與真主為敵」的重罪起訴被捕民眾。人權團體更點名26歲青年索塔尼（Erfan Soltani），據傳他在卡拉吉被捕後已被判處死刑，最快14日就會被送上絞刑台。索塔尼唯一的「罪行」只是上街爭取自由，家屬崩潰求援，引發國際輿論沸騰，但伊朗官方目前仍對此保持沉默。

【從經濟怒火變政治海嘯！伊朗政權面臨挑戰】

這場震撼全球的伊朗示威，最初源自於對貨幣貶值與物價飛漲的經濟不滿，未料卻演變成要求推翻神權體制的政治海嘯。面對民怨衝天，伊朗當局一方面試圖安撫部分經濟訴求，另一方面卻動用武力血腥鎮壓。專家分析，雖然街頭衝突持續升溫，但目前看來，伊朗自1979年伊斯蘭革命以來的統治結構是否會就此瓦解，仍有待觀察。

