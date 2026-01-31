伊朗高官稱與美談判架構有進展 軍方仍警告勿動武

（中央社巴黎31日綜合外電報導）伊朗最高國家安全會議秘書今天表示，伊朗與美國之間的談判架構正取得進展；儘管如此，伊朗軍方首長仍警告華府切勿對伊朗發動軍事打擊。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）揚言將因伊朗當局血腥鎮壓反政府抗議而出手干預後，美方已派遣以航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）為首的海軍戰鬥群至伊朗沿岸外海。

這項部署引發外界對美伊可能爆發直接衝突的關切。伊朗則警告，若遭攻擊，將以飛彈反擊美國基地、船艦及其盟友，特別是以色列。

然而，川普表示，他認為伊朗將傾向就其核子及飛彈計畫達成協議，而非面對美國軍事行動；德黑蘭方面則重申，只要飛彈及防禦力不列入議題範圍，願意重啟核談判。

伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）在社群平台X發文說：「不同於媒體刻意炒作的輿論戰，有關談判的結構性安排正持續取得進展。」在此之前，克里姆林宮剛證實拉里賈尼已在莫斯科與俄國總統普丁（Vladimir Putin）舉行過會談。

不過，伊朗陸軍司令哈塔米（Amir Hatami）今天稍早則警告美國及以色列不得輕舉妄動，並表示伊朗部隊「已處於完全防禦及軍事戒備狀態」。

哈塔米透過伊朗通訊社（IRNA）表示：「敵人若犯錯，無疑將危及自身安全、區域安全，以及猶太復國主義政權（以色列）的安全。」

他強調，伊朗的核子技術與專業「不可能被消除」。（編譯：蔡佳敏）1150201