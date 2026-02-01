伊朗高層稱「談判有進展」 軍方仍警美「已全面備戰」

伊朗高層釋出最新訊號，最高國家安全會議秘書拉里賈尼表示，美伊雙方談判架構已經有實質進展。（示意圖／Pexels）





川普多次以武力施壓伊朗，要求重返談判桌，引發局勢緊張升溫。伊朗高層釋出最新訊號，最高國家安全會議秘書拉里賈尼表示，美伊雙方談判架構已經有實質進展，不過伊朗軍方首長仍警告美國不要輕舉妄動，強調伊朗部隊已進入備戰狀態。

八層樓建築，窗戶通通被震碎，牆面崩開出現大破洞，大量磚瓦裸露。危機管理負責哈桑扎德：「不幸的是，目前已有14人受傷，1人死亡，死者是一名四歲女孩。」

伊朗南部港市阿巴斯一棟住宅大樓傳出爆炸，由於美國和伊朗目前關係緊張，川普更多次警告發動攻擊，當地一度出現各種揣測傳言，甚至瘋傳革命衛隊海關指揮官遭到暗殺的消息。

廣告 廣告

不過伊朗官媒隨即否認這項消息，並表示初步調查，這起爆炸是意外事故，疑似是瓦斯外洩引發氣爆。而伊朗最高國家安全會議秘書，拉里賈尼最新發布消息，強調和美國的談判架構有實質進展。不過伊朗軍方首長仍警告華府，不要輕舉妄動，並表示伊朗部隊已經完全做好準備。伊朗陸軍司令哈塔米：「伊朗的武裝部隊，他們將捍衛這個國家，直到最後一刻。」

只是伊朗國內，相當不平靜，民眾持續走上街頭示威，一邊抗爭政權，一邊也期盼國際社會出手介入。伊朗示威民眾：「如果沒有國際介入，我不認為還有人敢再站出來，如果可以的話，請幫幫我們。」

更多東森新聞報導

「伊朗正與美接觸」川普：美國將視情況行動

美國真要打伊朗？美媒：川普最快周日動武斬首

箭在弦上！林肯號抵中東 伊朗魔改貨輪應戰？

