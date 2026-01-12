伊朗「全面封網」代價高 中國正密切注意封禁星鏈的實踐能力

駭客示意圖。路透社資料照片



伊朗德黑蘭神權政府上週四（8日）開始對全國進行網路大封禁，至今已快四天仍未解除。伊朗還顯然出動強力的電波干擾器阻礙民眾透過馬斯克的星鏈（Starlink）網路連線。但這些措施有其昂貴代價，而且尚未達到徹底禁絕伊朗對外聯絡的管道。有分析指出，中國顯然正在密切關注伊朗的封網行動，特別是對星鏈的封阻，這將對台海衝突時如何封鎖台灣通信是重要的實戰參考。

富比世（Forbes）網站報導指出，伊朗這次顯然動用了昂貴的俄製信號干擾裝置Krasukha-4，設置了干擾距離可達5000公里的Murmansk-BN戰略干擾系統。其中Krasukha-4就耗費伊朗寶貴外匯的3億美元（約95億台幣）採購。

廣告 廣告

昂貴代價封掉了伊朗人看影音的能力，但是封不了文字訊息

這些干擾系統瞄準的就是低軌道運行的SpaceX星鏈網路，效果初步看來相當卓越。觀察家指出，8日啟動封網並且開啟干擾器阻礙星鏈訊號時，一開始阻斷了星鏈傳送的30%網路封包，之後很快升到80%。強力的干擾使得就算有星鏈連結，伊朗民眾還是難以使用目前流量需求大的各種社群平台、外國網站。

但是，伊朗政府發現了一個痛苦的瓶頸：1.3 kbps的超低速頻寬。只要星鏈的傳輸能力還是能高過這個閾值，文字訊息依舊能夠發出。訊息可能遭到嚴重干擾延後，但是TCP/IP的網路傳輸控制協定將會持續發送這些封包，因此常常只是延遲幾分鐘還是能收到訊息。

這使得伊朗進行全國性斷網後，許多人還是能夠收到何時要上街、聚集到哪裡的訊號。而且在各大城市中，示威抗議者的呼喊使用了人類最原始的訊息傳遞方式：高聲叫喚其他人前來參加。

所以，伊朗革命衛隊將領們啟動的昂貴訊號阻絕系統，的確讓伊朗人難以再進行視訊通話、上傳散播影片，但無法阻止純文字的示威組織指令。

這樣的全面斷網使伊朗的商業網路應用幾乎完全中斷，而這會帶來經濟後果。富比世報導說，專家估計每斷網1小時，伊朗就承受156萬美元的經濟損失。只要持續斷網4天（96個小時），損失就將近1.5億美元。這對於一個全年國內生產毛額僅有3500億到3750億美元的伊朗來說，已經是一筆可觀的損失。若斷網持續數週甚至數月，對經濟已瀕臨崩潰的伊朗來說，可能會是壓垮駱駝的最後一束稻草。

中俄伊朗北韓的「CRINK」協作管道

就在伊朗執行這次史無前例的星鏈大干擾之前，中國的研究人員才剛發表了一篇令人矚目的文章，實質上就是在探討使用無人機群組斷台灣使用星鏈進行通訊的能力。當時這篇論文計算，由於台灣的高山遮蔽，地面的干擾器無法生效，因此需要在台灣上空部署「蜂群」的無人機網格，維持訊號干擾。

在造價昂貴、但是干擾功率較大的無人機支援下，研究者計算需要至少935 個各自相隔7公里的無人機干擾節點才能阻斷台灣的星鏈訊號。如果是使用更便於量產、但是功率較低的無人機，則需要約2000個無人機干擾節點，各自相距5公里。

中國研究人員承認，這是在不計算天候、訊號干擾、地形影響之下的最優狀況估計，實際需要的無人機會更多。而且，這種部署必須是在台灣零空防能力的狀況下才能達成。

中國勢將注意這次伊朗的地面干擾器所產生的效果，必然會試圖取得現場實地訊號資料，並參考俄國先前在烏克蘭戰場也部署的干擾作戰成果。這種「徹底斷網」的科技交流似乎已經組成了一個「CRINK聯盟」，Ｃ的中國提供理論模型、模擬能力與晶片，R的俄羅斯提供重型高功率干擾硬體，I的伊朗正在現地操作蒐集實證資料，北韓也勢必加入。這個聯盟會加速干擾技術的發展與運用準則的建立，在不直接軍事侵入北約觸發全面戰爭的情況下，測試對西方通訊電子系統的功效。這在未來的台海衝突中將扮演關鍵角色。

伊朗有一大部分的高山地區，地形影響地面星鏈終端機與星鏈衛星的通信能力。位於較高處的終端機有機會獲得更強的星鏈衛星訊號，減抵伊朗政府的干擾電波，這可以說明為何還是有影片斷續從伊朗傳出來。這些實證數據對於同樣多山的台灣來說，也將是相當重要的實戰數據。

更多太報報導

有片／猶如六四大屠殺 伊朗實彈鎮壓可能已數千人喪生

蔡英文力推的「第四軍種」沒了？通信回歸陸軍 顧立雄：資通電軍專注網路電子戰

中國研究指用1000到2000架無人機 可封鎖台灣使用星鏈