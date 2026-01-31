伊朗「咽喉城市」爆炸4死、西南大城傳氣爆 以色列否認涉事

記者高珞曦／綜合報導

美國、伊朗局勢緊張，傳華府最快將在2月1日朝伊朗開火，巧合的是，伊朗位於波斯灣附近的重要城市阿巴斯（Bandar Abbas）1月31日發生爆炸，原因暫不明，以色列軍方否認參與這2起爆炸事件。

網傳伊朗南部城市阿巴斯1棟建物在1月31日發生爆炸事件，據傳已導致4人喪生。（圖／翻攝自社群平台X）

綜合外媒報導，當地時間1月31日，伊朗位於波灣荷姆茲海峽附近的南部城市阿巴斯，有1棟8層樓建築發生爆炸，當地官員透露該事件造成至少1死14傷，官方尚未公布爆炸原因。

由於美方攻擊警告才剛傳來，阿巴斯就發生爆炸案，加上事發地點為民宅，據法國BFM電視台報導，這導致一些伊朗民眾焦慮情緒大增。

在阿巴斯傳出爆炸事件不久，伊朗西南部另1座城市阿瓦茲（Ahvaz）也爆巨響，據伊朗官媒《德黑蘭時報》引述消防單位說法，稱巨響來自該建築物發生氣爆，已導致4人死亡。

網傳本次爆炸事件是衝著伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC， Islamic Revolutionary Guard Corps）的海軍指揮官而來，不過伊朗《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）報導稱其為「謠言」，駁斥該說法。

另據《路透社》，有2名以色列官員透露，以色列並未涉入1月31日所發生的2樁爆炸案。

此外，《伊朗通訊社》（IRNA）報導提到，伊朗陸軍司令陸軍司令哈塔米（Amir Hatami）向美國與以色列發出警告，伊朗軍隊已處於高度戒備狀態，強調美以切勿輕舉妄動，武裝部隊已做萬全防禦與軍事準備，「敵人若犯錯將危及自身安全、區域安全、猶太復國主義政權的安全，無庸置疑」。

