伊朗「網路鎖國」掩蓋不了煉獄！流出影片驚見屍堆 狙擊手頂樓開槍奪命

國際中心／記者彭光偉報導

伊朗民眾反抗暴力鎮壓破壞街頭監視器。（圖／翻攝自X平台李老師不是你老師帳號）

伊朗自去年12月底爆發大規模反政府示威至今，局勢持續惡化。儘管德黑蘭當局實施近乎完全的網路封鎖，試圖掩蓋鎮壓真相，但近期多段突破封鎖外流的影像，經英國廣播公司（BBC）查證分析後，部分社群平台上傳的影片揭露了伊朗官方暴力執法的血腥現場。最新畫面顯示，醫院太平間內遺體堆疊，甚至有武裝狙擊手出沒於建築物屋頂，手段相當強硬。

根據BBC報導，最新被驗證的影片多集中在1月8日及9日，這也是流亡王儲巴勒維號召全國抗爭後最為致命的兩晚。在德黑蘭東部的德黑蘭帕斯醫院，一段影片顯示，太平間內層層堆疊了大量遺體，光是單一鏡頭就可辨識出至少31具屍體，院外甚至還有多個屍袋凌亂擺放。BBC透過室內結構對比，確認該影像地點與醫院環境吻合，證實了傷亡規模遠超官方對外宣稱的數據。

除了慘重的傷亡，影像也紀錄下軍警鎮壓的細節。在首都的高速公路上，民眾在示威過程中遭到密集的實彈射擊，尖叫聲四起；而在東北部城市馬什哈德，則有民眾拍到身著黑衣的武裝人員埋伏在建築物頂樓，身旁架設大型狙擊長槍觀望地面情況。南部城市克爾曼同樣傳出軍警在街道上持續開火，試圖以武力驅散高喊抗爭口號的群眾。

面對政府嚴密的監控，伊朗民眾也開始反擊，多段影像顯示示威者集體搗毀街道上的監控鏡頭。目前伊朗官方聲稱死亡人數約為3,100人，且大多是維安人員或受波及的民眾，但人權組織的統計數據卻呈現驚人落差。美國的人權活動人士通訊社指出，目前已證實的死亡人數已接近6,000人，甚至有組織預估最終數字可能突破2.5萬人。

目前伊朗境內仍處於嚴重的網路斷訊狀態，僅有少數民眾能透過衛星網路或跳板程式傳遞資訊。隨著伊朗經濟因網路鎖國遭受重創，預計未來幾天會有更多相關證據外流，讓這場「斷網」背後的真實慘況逐步浮現於國際視野。

