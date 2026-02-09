伊朗：願稀釋濃縮鈾 交換美國解除制裁

美國與伊朗近日就德黑蘭的核子計畫議題重啟談判，伊朗原子能組織(Atomic Energy Organization of Iran)主席今天(9日)表示，若美國能解除對伊朗的所有制裁，伊朗將稀釋其濃縮鈾。

法新社引述伊朗官媒伊朗通訊社(IRNA)報導，伊朗原子能組織主席艾斯拉米(Mohammad Eslami)回應關於稀釋60%濃縮鈾的可能性時表示，「這取決於能否換來全面解除制裁」。

報導沒有說明這裡指的是解除所有針對伊朗的制裁，還是僅限於美國實施的部分。

根據國際原子能總署(IAEA)的報告，伊朗濃縮鈾的純度已達到60%，遠超過2015年伊朗核協議所允許的3.67%上限。若進一步濃縮至90%的純度，就足以用來生產核彈。

此外，在去年6月以色列與伊朗爆發12天戰爭前，伊朗已生產高達400多公斤高濃縮鈾，這批庫存目前下落不明。美軍在那次戰爭中對伊朗3座核設施發動空襲，但尚無證據表明濃縮鈾遭到摧毀。

以美國為首的西方國家質疑伊朗正尋求發展核武，川普並多次要求禁止德黑蘭生產濃縮鈾；伊朗當局則堅稱，其濃縮鈾僅用於民生用途。