伊朗「龐氏騙局」吸金110億、騙逾2萬人 首腦遭絞刑

伊朗一名汽車銷售公司老闆，以「低於市價買車」為誘因，詐騙上萬名民眾，涉案金額高達3.5億美元，約新台幣110億元。但他在最後期限前沒辦法賠償受害者，近日被判處絞刑。

高舉標語、大喊口號，2年前伊朗北部卡什溫省曾爆發一場大規模示威。當時許多民眾遭遇龐大投資詐騙案，他們走上街頭，抗議要求汽車銷售商，歸還款項並追討責任。

而示威者的目標就是這名伊朗一間汽車銷售公司的老闆賈法瑞，他從2013年開始在卡什溫省向民眾承諾，能以低於市價的價格買到汽車，之後又擴大至房地產等各項投資。但這場投資終究是場騙局，賈法瑞向民眾詐取巨額資金，實際上僅4%客戶拿到車輛，整起案件受害者超過28000名，涉及金額達3.5億美元，相當於新台幣110億元。

檢方指出賈法瑞的詐騙運作模式如龐氏騙局，司法官員表示這場騙局對受害者造成嚴重的財務與心理傷害，法院最終以破壞國家經濟等罪判處賈法瑞死刑，並在近日執行絞刑。

