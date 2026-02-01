伊朗1天2起爆炸「釀至少6死」！官方稱瓦斯外洩…居民傻眼：根本還沒接管線

伊朗1天內發生2起爆炸。圖／翻攝自X

伊朗南部與西南部地區31日接連發生2起爆炸事件，造成至少6人死亡、十多人受傷，雖然伊朗官方都將事故歸因於瓦斯外洩，然而當地居民卻揭露，爆炸大樓甚至還沒接通瓦斯管線，消息曝光後立即引發外界質疑官方說法真實性，網上更流傳可能涉及暗殺軍事高層的傳聞，也釣出官方出面回應。

伊朗1天2其爆炸！至少7死17傷

根據伊朗國營媒體《德黑蘭時報》（Tehran Times）報導，伊朗接近伊拉克邊境的城市阿瓦士（Ahvaz）一棟住宅大樓31日發生一起瓦斯爆炸，爆炸導致大樓大量瓦礫坍塌，搜救隊獲報後也隨即展開搜救行動，到場營救受困在瓦礫下的居民，目前已知至少造成4人死亡、3人受傷。官方初步研判為瓦斯外洩造成爆炸，確切起火與引爆原因仍待調查釐清。

廣告 廣告

不料，伊朗南部重要港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）一棟位於莫蘭大道（Moallem Boulevard）附近的8層樓住宅大樓同日稍晚竟又傳出爆炸，造成至少2人死亡，其中包括一名年僅4歲的女童，另有14人受傷。報導指出，爆炸威力甚至大得足以摧毀大樓2個樓層，周邊多輛汽車與店家也慘遭波及，現場可見大樓外牆被炸開後，內部鋼筋結構外露，現場遍布碎石與建築殘骸。

伊朗1天內發生2起爆炸。圖／翻攝自X

官方初判瓦斯外洩 居民質疑：根本還沒接瓦斯管線

阿巴斯港消防局長利亞蓋特（Mohammad Amin Lyaghat）受訪時表示，事發後已緊急疏散住戶，初步研判爆炸起因為瓦斯外洩。詭異的是，一名當地居民向媒體提供爆料影片中指出，爆炸的大樓根本還沒接上瓦斯管線，質疑官方說法與實際狀況不符，消息曝光後頓時引起熱議，更一度流傳爆炸可能是針對「伊朗伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）海軍司令的暗殺行動。

對此，IRGC向《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）與《法爾斯通訊社》（Fars News Agency）發布聲明，強調相關傳聞「完全不實」，嚴正否認任何隸屬革命衛隊海軍的建築或人員成為攻擊目標。另外，根據路透社（Reuters）報導，2名以色列官員表示，以色列並未涉入任何爆炸事件；伊朗當局則表示，目前已針對2起爆炸同步展開調查。

遠處都能看見爆炸現場飄散濃濃黑煙。圖／翻攝自X

爆炸正好發生在敏感時機？戰後爆炸都歸因為意外

值得注意的是，阿巴斯港為伊朗最重要的貨櫃港，位於戰略要地荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），該海峽連接波斯灣與阿曼灣，全球約1/5的海運石油都會經過這裡，再加上伊朗在此次爆炸發生前原訂於隔日在該海域舉行海軍演習，因此也讓爆炸時間點變得更加敏感。

事實上，自從伊朗與以色列爆發戰爭後，伊朗多座城市，包括德黑蘭、卡拉季、庫姆、馬什哈德等都陸續傳出住宅、商業大樓與基礎建設發生不明原因的爆炸或火災，阿巴斯港也在去（2025）年4月發生過重大爆炸，造成數十人死亡、逾1000人受傷，但官方大多都將這些爆炸事件以「瓦斯外洩」或其他技術性問題定調為意外，因此也引起當地民眾質疑內幕並不單純。



回到原文

更多鏡報報導

出國旅遊注意！幫親友帶行李竟因「這玩具」被帶走…他曝慘痛經歷：吊飾也中招

高級公寓飄惡臭…電梯底驚見「77歲男腐屍」！掉下後「反覆碾壓10天」警報沒響

艾普斯坦300萬頁調查檔案全公開！14歲少女「幫川普口愛」還被打…比爾蓋茲玩到染性病

白髮人送黑髮人...又送走丈夫 婦人以書包裝尪骨灰惹淚崩