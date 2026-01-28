伊朗19歲重機網美「遭當局射殺」！傳全因1關鍵

國際中心／徐詩詠報導

現年19歲的伊朗網美巴哈多爾（Diana Bahador）日前在公開場合，遭政府安全部隊當街射殺，令不少粉絲心碎不已。日前有人權組織指控，巴哈多爾僅因在社群平台上發布「未戴頭巾」騎車的影片，就慘遭擊斃。不過，伊朗官媒則稱巴哈多爾是死於車禍意外。

根據《每日郵報》報導，海爾卡尼人權組織（Hyrcani Human Rights）指出，巴哈多爾在參與反政府抗議活動期間，遭實彈擊中2次當場身亡，遺體直到2天後才交還給家屬。巴哈多爾在IG上擁有18萬名粉絲追蹤，內容清一色為與重機相關的影片與貼文；然而在伊朗，女性不戴頭巾與騎乘機車皆屬違法行為。

廣告 廣告

伊朗19歲重機網美「遭當局射殺」！傳全因1關鍵官媒稱：意外

巴哈多爾相當熱愛重機。（圖／翻攝Threads）





與巴哈多爾家屬關係密切的消息人士透露，伊朗當局要求家屬秘密安葬遺體，並公開否認她是遭政府武力鎮壓致死，否則將不歸還遺體。巴哈多爾的IG帳號也曾發布限時動態，表示她的死亡屬於意外，並呼籲粉絲勿散播謠言。不過，人權組織則批評，該聲明是在情報單位施壓下所產生的結果。

伊朗19歲重機網美「遭當局射殺」！傳全因1關鍵官媒稱：意外

巴哈多爾在示威活動中，遭伊朗安全人員射殺。人權組織控僅因沒戴頭巾拍片，就慘遭政府殺害。（圖／翻攝Threads）

















原文出處：伊朗19歲重機網美「遭當局射殺」！傳全因1關鍵官媒稱：意外

更多民視新聞報導

成大女博士欠稅2000萬！稱帳戶被盜「借住廟宇」 國稅局不採信

台積電飆至1820元！台股勇奔33K 力積電、旺宏、華邦電漲停

霍諾德徒手爬台北101 Netflix直播創紀錄「衝上全球第3名」

