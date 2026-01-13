伊朗23歲女大生參加示威遭「行刑式槍殺」! 家屬被迫路邊草草下葬

23歲的女大生阿米尼安（Rubina Aminian）在德黑蘭的示威活動中遭開槍身亡。 圖：翻攝伊朗人權IG

[Newtalk新聞] 伊朗爆發全國性反政府示威，當局展開血腥鎮壓，大量抗議民眾慘死。23歲的女大生阿米尼安（Rubina Aminian）在德黑蘭的示威活動中遭受到行刑式開槍，腦部中彈死亡。阿米尼安的家人費盡千辛萬苦才找到她的遺體，官方更嚴禁帶回家鄉安葬，被迫在馬路邊草草安葬。

綜合英國衛報、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，阿米尼安生前在德黑蘭的沙里亞提學院主修紡織與服裝設計，人權組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）指出，阿米尼安8日下課投入伊朗反政府示威活動，被不知明人士從後背行刑式般的開槍，腦部中彈，當場重傷而亡。目擊者說，當時現場根本就沒有衝突前兆，一切都發生的很突然。

伊朗人權提到，阿米尼安的家屬得知消息後匆匆從家鄉克爾曼沙赫（Kermanshah）趕到德黑蘭，在數百具年輕人的遺體中找到阿米尼安，過程中的煎熬已難以言喻，後來組織協助家屬交涉，歷經重重困難才領回她的遺體，情報人員卻嚴厲禁止他們安葬阿米尼安，家屬最終只能在附近馬路旁將她草草下葬。

阿米尼安的叔叔米諾伊（Nezar Minouei）表示，阿米尼安獨立有主見，是個勇敢且堅毅的女孩，會為自己認為正確的信念付出很多努力，她渴望實現自由和女性權力，不要妄想控制她，也不要為她做決定。美國《TIME》雜誌報導揭露，截至10日伊朗示威死亡總數恐怕已超過6000人，太平間堆放數百具屍體，阿米尼安是少數被確認身分的死者。

