伊朗23歲女大生參與示威遭近距離槍殺 當局禁止安葬、遺體被迫埋路旁

伊朗近日爆發激烈反政府抗議，一名就讀德黑蘭沙里亞蒂學院（Shariati College）的23歲女大學生阿米尼安（Rubina Aminian），在參與示威活動時，竟遭人從後方「近距離」開槍射殺，子彈直接擊中頭部身亡，甚至遭當局阻撓安葬，家屬被迫將她的遺體埋在路邊；事件曝光後引發人權團體強烈譴責。

23歲女大學生阿米尼安在參與示威活動時，竟遭人從後方「近距離」開槍射殺，子彈直接擊中頭部身亡。（圖／翻攝X）

據《衛報》報導，人權組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）指出，阿米尼安生前在德黑蘭沙里亞蒂學院（Shariati College）修讀紡織與時裝設計，是近期示威活動中少數身分被確認的死者。據悉，阿米尼安1月8日離開學校加入抗議活動，隨後發生意外。

阿米尼安家人引述目擊者說法表示，這名來自馬里萬（Marivan）的庫德族（Kurdish）年輕女性，當時是在街頭遭人從後方近距離射殺，子彈擊中頭部導致她當場死亡。

阿米尼安的家人接獲噩耗後，隨即從伊朗西部城市克爾曼沙赫（Kermanshah）趕往德黑蘭。家屬透露，他們是在「數百名年輕人的遺體」中，才艱難辨認出女兒的遺體。經過漫長的交涉，家屬才終於領回遺體運回克爾曼沙赫。

然而，當阿米尼安的家人返回故鄉時，卻發現情報部隊早已包圍他們家，嚴禁家屬為阿米尼安舉行葬禮或將其安葬。在當局的脅迫下，家屬只能將阿米尼安埋葬在連接克爾曼沙赫與卡米亞蘭（Kamyaran）之間的路邊。

阿米尼安的叔叔尼札米諾伊（Nezar Minouei）接受CNN訪問時表示，姪女是位堅強、勇敢且非常有主見的女孩，「不是那種可以被輕易掌控、輕易替她做決定的人」。他補充，阿米尼安一直在為正確的事情奮鬥，「她渴望自由，渴望女性權利，以及她應得的權利」。

