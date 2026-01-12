伊朗23歲女大生遭「行刑式槍殺」 家屬認屍過程太悲痛！被迫路邊下葬

23歲的女大生阿米尼安（Rubina Aminian）在德黑蘭的示威活動中遭開槍身亡。翻攝自伊朗人權IG



伊朗全國反政府示威仍持續中，許多平民遭血腥鎮壓，已逾500人為此喪命。23歲的女大生阿米尼安（Rubina Aminian）在德黑蘭的示威活動中，遭受到行刑式開槍，最後腦部中彈傷重死亡，另有媒體報導阿米尼安的家人費盡千辛萬苦才找到她的遺體，官方更嚴禁帶回家鄉安葬，被迫在馬路邊草草安葬。

根據《衛報》報導，阿米尼安相當年輕，生前在德黑蘭的沙里亞提學院主修紡織與服裝設計，人權組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）提到，阿米尼安的親友透露她是個富有理想的女大生，8日下課投入伊朗反政府示威活動，被不知明人士從後背行刑式般的開槍，腦部中彈，當場重傷而亡。

目擊者心有餘悸地說，當時現場根本就沒有衝突前兆，一切都發生的很突然。

伊朗人權也提到，阿米尼安的家屬得知消息後匆匆從家鄉克爾曼沙赫（Kermanshah）趕到德黑蘭，在數百具年輕人的遺體中找到阿米尼安，過程中的煎熬已難以言喻，後來組織協助家屬交涉，歷經重重困難才領回她的遺體。

不過，就在家屬帶著阿米尼安返回家鄉，發現政府情報人員早已包圍房子，嚴厲禁止他們安葬阿米尼安，家屬最終只能在附近馬路旁將祂草草下葬。

《CNN》報導，阿米尼安的叔叔米諾伊（Nezar Minouei）很不捨姪女的遭遇，表示阿米尼安獨立有主見，是個勇敢且堅毅的女孩，會為自己認為正確的信念付出很多努力，「祂渴望實現自由和女性權力，不要妄想控制祂、也不要為祂做決定。」

此外，伊朗這波反政府活動已超過500人喪生，另有上萬人被逮捕，而阿米尼安是少數被確認身分的死者。

