伊朗23歲女大生遭「行刑式槍殺」被迫葬路邊 家屬崩潰：她只是追求自由

國際中心／游舒婷報導

伊朗反政府示威持續延燒，政府的鎮壓手段也越來越血腥。年僅23歲的女大生羅比娜．阿米尼安（Robina Aminian），只是走上街頭追求自由，卻遭到行刑式槍殺，當局甚至一度拒絕交還遺體、阻止家屬將她帶回家安葬，家人最終只能在沒有任何儀式的情況下，將她草草埋葬在路邊。

羅比娜．阿米尼安（Robina Aminian）遭到伊朗安全部隊的行刑式槍殺。（圖／取自Robina Aminian IG）

根據《CNN》報導，阿米尼安就讀於德黑蘭的大學，主修服裝設計，夢想前往義大利米蘭發展時尚事業。她平時關心社會議題，對女性權利與自由充滿嚮往，因此這次選擇走上街頭，加入反政府示威，卻在抗議現場遭到安全部隊從背後開槍，子彈直接貫穿頭部、當場身亡。

伊朗政府在強力鎮壓的同時，全面封鎖網路，試圖切斷外界對內部情勢的消息，讓外界難以掌握相關細節。《CNN》透過人權團體與多方管道，陸續拼湊出部分受害者的故事，阿米尼安正是其中之一。

阿米尼安的舅舅形容她「堅強又勇敢」，一旦決定了什麼事情，就會勇敢去做，沒有人能替她做決定。他哽咽表示：「她渴望自由，渴望女性的權利，也渴望屬於她自己的權利。她是一個真正活過、努力生活過的女孩。」

事後，阿米尼安的家人從伊朗西部克爾曼沙赫（Kermanshah）開車前往德黑蘭領回遺體，他們抵達時，看見存放遺體的場所擺滿18至22歲年輕人的屍體，幾乎全都是頭部與頸部中彈。當局起初拒絕交還遺體，幾經波折後才終於把阿米尼安帶走，最終被迫在沒有任何儀式的情況下，將阿米尼安埋葬在路邊。

如果說阿米尼安還有什麼「幸運」之處，或許只是她的遺體還能被辨認，人權團體指出，短短半個月內，已有超過490名示威者在鎮壓中喪生，其中包括多名未成年孩子，目前抗議行動已蔓延至全國180多座城市，而阿米尼安的故事也只是冰山一角。

