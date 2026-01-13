伊朗26歲男參與示威被控「向真主宣戰」 傳將遭「死刑處決」

伊朗當局血腥鎮壓反政府示威，大規模逮捕參與示威的抗議者。人權組織披露，德黑蘭當局預計於當地時間14日「處決」一名26歲的抗議者，據稱這將成為該國因抗議浪潮而執行的首例死刑。

一段發佈於1月10日的社群媒體畫面顯示，抗議者聚集在伊朗馬什哈德（Mashhad），現場煙霧瀰漫。（圖／路透社）

《紐約郵報》報導，非政府組織「伊朗人權」（IHR）組織與伊朗民主全國聯盟（NUFD）指出，索爾塔尼（Erfan Soltani）本月8日在北部城市卡拉季（Karaj）參與示威活動時遭到逮捕，隨後被判處絞刑。

IHR表示，索爾塔尼的家屬已被告知他遭判處死刑，且將於1月14日執行。NUFD呼籲國際社會提供支持以阻止這場處決，強調索爾塔尼「唯一的罪行就是為伊朗呼籲自由」。

據報導，索爾塔尼無法尋求法律諮詢為自己辯護，他被指控「向真主宣戰」的罪名，該罪在伊朗可處以死刑。但由於伊朗當局封鎖網路，使得索爾塔尼的處決命令尚未獲得獨立證實。

過去2週以來，有超過一萬人因參與經濟崩潰引發的反政示威而遭逮捕監禁，索爾塔尼就是其中之一。當地人權組織統計，已有超過500人在示威中喪生。

IHR主任馬阿米里-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）警告，死亡人數恐持續攀升，因為德黑蘭當局很可能處決許多被捕者，藉此向反對者傳遞訊息。他在聲明中表示，「示威者遭到大規模法外處決的風險極為嚴重」。

1月12日，英國倫敦，示威者在伊朗駐英大使館外焚燒伊朗最高領袖哈米尼 （Ali Khamenei） 的照片，聲援伊朗的示威活動。（圖／路透社）

阿米里-莫加達姆進一步指出，根據保護責任原則，國際社會有義務保護平民示威者，使其免於伊朗及其伊斯蘭革命衛隊的大規模殺戮。

美國總統川普已對德黑蘭當局發出警告，若對示威者施暴，美國將採取軍事回應。白宮12日證實，川普正在評估是否對伊朗進行轟炸。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）說，儘管外交途徑仍是川普的首選，但他「已展現出在必要時不畏使用軍事選項的態度」。

李威特補充，「他當然不希望看到民眾在德黑蘭街頭遭到殺害，不幸的是，這正是我們目前所見的情況」。川普也在當日宣布對伊朗的經濟制裁，宣布將對任何與伊朗進行貿易的國家課徵25%關稅，且這一命令是「最終且不得更改」。

