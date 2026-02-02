伊朗26歲男示威遭捕傳判死！川普一度喊動武...外媒揭「交高額保釋金」後放人
伊朗自2025年底爆發全國性示威行動，據人權組織預估恐有3.3萬人喪命，其中一名26歲服飾店老闆遭控「與神為敵」，成為被伊朗政府判處死刑的首例，原預計於1月14日執行，一度讓美國總統川普（Donald Trump）出言警告，若執行死刑將採取強硬手段。不過有外媒指出，該名男子在支付高額保釋金後已被釋放。
綜合外媒報導，伊朗26歲服飾店老闆索爾塔尼（Elrfan Soltani）在參與示威行動中遭政府控訴「與神為敵」，家屬透露「已被判死刑」，預計將在1月14日執行。消息曝光後掀起社會恐慌，擔憂處決索爾塔尼可能是伊朗政府肅清示威群眾的第一槍。
美國總統川普1月13日接受《CBS》專訪時強調「如果他們這麼做，我們將採取非常強硬的行動」。不過，目前伊朗政府持續斷網，官方也尚未證實索爾塔尼的執行消息。
根據英國《每日郵報》報導，索爾塔尼的律師穆薩哈尼（Amir Mousakhani）透露，索爾塔尼並沒有被執行死刑，1日在支付完1.1萬英鎊（約新台幣47.6萬元）的保釋金後已被釋放。
穆薩哈尼指出，索爾塔尼過去三週被關押在伊朗最大、位於德黑蘭郊拉季（Karaj）的蓋澤爾·赫薩爾監獄（Ghezel Hesar ）。
伊朗政府雖並未公開提及索爾塔尼遭判處死刑，不過在獲釋前，其家屬告訴挪威人權組織「亨加」（Hengaw）「判決只是被推遲了，而不是被撤銷」。「亨加」成員莫拉迪（Arina Moradi）也透露，蓋澤爾·赫薩爾監獄環境相當惡劣，許多政治犯幾乎都在面臨酷刑後被強迫認罪。
根據人權組織統計，自伊朗民眾發動示威以來，已超過5萬人遭拘捕，並造成至少6713人死亡。
川普談伊朗態度軟化？最後決定曝光
上週六（1/30）川普再次被追問對伊朗的「最後決定」，並未正面回答，僅告訴記者「我們確實有非常龐大且強大的艦船正朝那個方向（伊朗）駛去」，並表示希望能和伊朗達成雙方都能接受的協議。
有媒體進一步詢問「美國的退讓，是否會讓德黑蘭更加大膽（ emboldened ）」，川普則語帶保留，表示「如果能通過談判達成一項雙方都滿意的、不涉及核武器的協議，他們就應該這樣做」，並透露雙方目前正在積極交涉中。
