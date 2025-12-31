伊朗3年來最大示威潮！最高領袖哈米尼神隱 CNN：他只能堅持失敗策略

編譯林浩博／綜合報導

伊朗深陷通膨危機，貨幣「里亞爾」跌至歷史新低，民眾對此怒火狂燒，大規模示威與罷工於30日進入第三天，並向全國各城市延燒。伊朗神權面臨3年來最大危機，但高齡86歲、健康不佳的最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）似乎無能為力，只能躲在碉堡等待風暴過去，並堅持已經失敗的策略。

伊朗本週爆發3年來最大規模示威，但掌握實權的強硬派最高領袖哈米尼卻保持神隱。（圖／翻攝自X平台 @SuppressedNws）

怒火燒全國

這波動盪的導火線是里亞爾貶至歷史低點，市場的商家無力支付店租，以28日德黑蘭的市場罷工示威為起點，多座城市的市場商販同樣不做生意，而是上街抗議，高呼反政府口號。據BBC 30日的報導，雅茲德（Yazd）、希拉茲（Shiraz）、克爾曼沙阿（Kermanshah）、伊斯法罕（Isfahan）、馬拉德（Malard）、格什姆（Qeshm）、哈馬丹（Hamedan）與卡拉季（Karaj）等城市，都出現了類似的抗議活動。

廣告 廣告

隨著抗議擴大，大學生也加入群眾行列，高喊「獨裁者（哈米尼）去死」，甚至表達了對末代王儲巴勒維（Reza Pahlavi）的支持。巴勒維王朝於1979年被伊斯蘭革命推翻，為現在的神權體制所取代。巴勒維流亡美國，他在X平台PO文聲援：「我與妳們同在。我們終將得勝，因為我們的使命正當，因為我們團結。」

美國國務院同樣表示支持示威群眾，稱讚他們具備勇氣，尋求更好的未來，擺脫多年來的政策失敗與經濟管理失靈。

2022年阿米尼（Mahsa Amini）之死引發了「頭巾革命」，而這次全國示威規模為自那時起最大。伊朗政府表態，稱其「認知到這場抗議」，並會以耐心傾聽，即便會面對嚴厲的意見。

伊朗民選總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）於29日深夜在X平台發文，稱他已指示內政部與示威代表舉行對話，以便能負責地解決問題。

哈米尼只能觀望等待

溫和改革派的總統出面表達願意對話，央行行長法爾津（Mohammad Reza Farzin）也引咎辭職，但實際掌握國家大權、立場強硬保守的最高領袖哈米尼，卻是保持神隱。

神權政府力求生存，因此選擇謹慎等待、避免做出重大決定，並對國內的不滿視若無睹。伊朗正處於多重危機：國內青年日議不服從伊斯蘭教條，貨幣幣值直直落，各大城市因乾旱與長年政策失當而無水可用；國外則面臨死敵以色列，想徵得美國同意放行其對伊朗軍事打擊，而西方對伊朗的制裁又縮緊。

總部在英國倫敦的媒體「Amwaj.media」編輯沙班尼（Mohammad Ali Shabani）告訴 CNN：「很多觀察家都表示，感覺沒人在家；沒人做出重大決定，或者說哈米尼不允許任何決策。現在，哈米尼似乎不管做什麼決定，都只會對他不利，所以他大概就乾脆不做決定。」

CNN於30日刊出分析報導， 指出哈米尼別無選擇，只能死守失敗的策略。伊朗因為另一場戰爭而危機深重，但權力階層卻相互指責的同時，哈米尼堅持他那老策略：濫造一堆無人機、試圖重建遭摧毀的區域代理人，以及拒絕西方為核談判設定的前提條件。

沙巴尼表示：「伊朗所有人都想改變。強硬派想回到過去，改革派想走向未來，許多溫和派對任何的改變都接受。無人喜歡現狀。」

哈米尼過去數十年，都在忠實地於社會各階層鞏固伊斯蘭革命。因此，一旦哈米尼逝世或被推翻，都會是伊朗的重大時刻，端看繼承者是誰，國家的道路可能迎來改變。

國際危機組織的伊朗專家瓦茲（Ali Vaez）指出，外界很難干預接班人選，這都端看內部各方勢力的平衡。但他也建議西方，如想抓住此改變的契機，現在就得加以思考。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

2025國際十大事件／川普關稅戰撼動全球 美中日角力牽動台灣

川普鐵桿MAGA陣營掀內戰！美媒分析五大轉折點 最早在他回鍋白宮之前

以伊戰火再起？憂伊朗以飛彈演習掩護奇襲 以總理警告「嚴厲回應」

涉為以色列從事間諜活動 27歲建築系學生遭伊朗處決

