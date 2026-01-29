伊朗IRGC血腥鎮壓 歐盟擬列恐怖組織

記者施欣妤／綜合報導

在歐洲聯盟（EU）外交部長會議召開前夕，法國與西班牙28日一改過往立場，支持將伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）列入恐怖組織名單。將有助推動歐盟跟進美、加等國行列，對IRGC實施更嚴厲制裁與施壓。

歐盟27國外長29日齊聚布魯塞爾，聚焦烏俄、中東局勢，尤其將討論針對伊朗暴力鎮壓的因應措施。法國總統府28日率先發聲明，支持將伊朗IRGC列入歐盟恐怖組織名單；西班牙外交部隨後也證實將投下贊成票。預計這次會議將批准對伊朗實施新一輪制裁。

伊朗暴力加劇 法、西轉變立場

法國與西班牙等國為避免與伊朗關係決裂，長期以來對上述做法持保留態度。但隨著伊朗當局暴力鎮壓愈演愈烈，造成傷亡無數，歐盟多國已轉變立場，有望一致通過將IRGC列入歐盟恐怖組織名單。

「歐洲新聞臺」指出，IRGC為伊朗菁英軍事組織，效忠伊朗最高領袖哈米尼，兵力規模約15萬人，被控策劃近期對伊朗示威群眾的暴力鎮壓，還向俄羅斯提供武器、向以色列發射飛彈，同時支持黎巴嫩真主黨、加薩走廊哈瑪斯與葉門叛軍青年運動等代理人。目前已被美國、加拿大與澳洲列為恐怖組織。

美部署中東軍艦達10艘

總部在美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）指出，伊朗境內已有至少5777人喪生，但德黑蘭當局封鎖對外通訊，實際傷亡總數不明。歐盟官員直言，「伊朗暴行促使各國改變立場」。目前歐盟恐怖組織名單，涵蓋22個團體與組織，包含哈瑪斯、黎巴嫩真主黨武裝部隊與庫德工人黨等。

另一方面，目前部署於中東的美國軍艦已達10艘。美國總統川普28日再次警告，「一支龐大的艦隊正朝伊朗前進」，且如同日前針對委內瑞拉的行動，「這支部隊已準備就緒」，呼籲伊朗「盡速達成協議」。然而，伊朗駐聯合國代表團發文反擊，表示若遭攻擊「將不惜做出前所未有的回應」。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯表示，歐盟準備將IRGC列入恐怖組織名單。（達志影像／歐新社）

歐盟外長會議預計批准對伊朗實施新一輪制裁，以回應德黑蘭當局血腥鎮壓示威者。圖為馬德里聲援伊朗人民的活動。（達志影像／美聯社）