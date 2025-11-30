伊比利豬來源國爆非洲豬瘟！ 好市多：現階段產品銷售未受影響

好市多。（示意圖／黃威彬攝）

西班牙近日爆出非洲豬瘟（African Swine Fever），是當地自1994年以來首次有豬隻染上該病毒。台灣農業部29日發布公告，迅速將西班牙從ASF非疫區國家名單刪除，活豬及豬肉產品即日起裝船（機）起運者禁止輸入台灣，違者處以退運或銷燬。由於「伊比利豬」產地為西班牙，有販售相關產品的美式賣場好市多（Costco）稍早也針對此事作出說明。

據了解，西班牙巴塞隆納省近日出現2頭野豬突然死亡，後續確診了非洲豬瘟，當局將針對野豬族群進行普查並密切追蹤其活動，希望藉此防堵疫情擴散。

台灣農業部29日發布新聞稿示警，呼籲國人切勿自ASF發生國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國，違規輸入者首次即裁處新台幣20萬元罰鍰，第2次以上裁處100萬元。以快遞或貨運輸入者，最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰鍰。

根據《三立新聞網》報導，關於自西班牙進口的豬肉相關產品，好市多回應，政府目前明文禁止「自即日起從西班牙再運出的產品」，而店內既有商品均在此前就合法入境，因此現階段銷售並未受影響，後續會視銷售狀況與官方規範機動調整，若有新的因應措施會再通知顧客。

