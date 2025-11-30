伊比利豬來源國！西班牙爆豬瘟「禁令即刻生效」 好市多急回應商品狀態

記者李育道／台北報導

「伊比利豬」的來源國西班牙時隔31年，再度爆出非洲豬瘟（ASF）。農業部隨即公告，將西班牙自非洲豬瘟非疫區名單中刪除，活豬及豬肉產品自即日起裝船（機）起運者全面禁止輸入，違者將面臨退運或銷燬處理。外界也關注國內販售西班牙豬肉商品的通路影響，其中好市多稍早做出回應。

好市多表示，政府目前禁止的是「自即日起從西班牙再運出的新貨」，因此店內既有商品均已合法入境，現階段銷售未受影響。後續將視銷售狀況與官方規範機動調整，若有新的因應措施會再通知。

西班牙疫情再起也引發國際高度關注。該國官方於當地時間28日公告，26日在「巴塞隆納教區」發現兩頭野豬屍體，經檢驗後確診感染非洲豬瘟，正式宣告疫情回到當地，再度敲響生物安全警鐘。農業部也強調，只要違規輸入西班牙豬肉製品，首次可處新台幣20萬元，第2次以上裁處100萬元；若以快遞方式輸入，最重可處7年以下有期徒刑。

專家提醒，生物安全沒有妥協空間，呼籲政府持續強化源頭管理，讓「廚餘餵豬」徹底走入歷史，以避免疫情擴散。

