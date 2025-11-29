伊比利豬重要產地 西班牙30年首見非洲豬瘟多國暫停進口

西班牙逾30年首見非洲豬瘟。圖為馬德里一間超市展售的生鮮豬肉，攝於2024年6月17日。路透社資料照片



西班牙是知名的「伊比利豬」產地，28日確認檢出逾30年來首波非洲豬瘟病例。我農業部防檢署今天（29日）宣布即日起暫停進口西班牙豬肉；中國、英國、墨西哥等國也宣布禁令。

西班牙農漁糧食部（MAPA）28日證實，26日在巴塞隆納省發現的兩頭野豬屍體已檢出非洲豬瘟（African Swine Fever）。這是西班牙自1994年以來首度出現非洲豬瘟病例。

路透社報導，西班牙是歐盟最大的豬肉生產國，巴塞隆納所在的加泰隆尼亞自治區是主要產地之一。這次檢出非洲豬瘟，對西班牙價值80億歐元（約新台幣2912億元）的豬肉產業及出口市場形成重大隱憂。

28日稍晚，中國即宣布禁止自西班牙巴塞隆納省進口豬肉。

當天稍晚，英國環境部也宣布，將在邊境暫時扣留所有來自西班牙的新鮮豬肉及其他受影響產品，直至另行通知。

墨西哥隨後也宣布暫停進口來自西班牙的豬肉產品。墨國農業部表示，此舉符合保護國內豬肉生產的國際慣例。

西班牙是英國主要的豬肉產品來源國。根據英國官方數據，今年截至目前為止，西班牙已向英國出口3萬7600公噸冷凍生鮮豬肉，價值逾1.12億歐元（約40億元台幣），較2024年全年出口量高出17%，出口金額則提升9.5%。

非洲豬瘟是高傳染性疾病，病毒會感染豬隻和野豬，但對人類並無風險。目前並無非洲豬瘟疫苗或治療方式，養豬場一旦出現病例，通常須大規模撲殺。

報導指出，非洲豬瘟近年在歐洲持續向西蔓延，造成豬肉市場混亂並引發貿易禁令。德國2020年爆發疫情後，遭到中國等主要買家大幅限制進口；克羅埃西亞近來也持續與非洲豬瘟奮戰。

