伊甸上山送暖 伴失能家庭除舊佈新「愛．圍爐」

▲伊甸「愛．圍爐」上山送暖，陪伴失能家庭熱鬧團圓呷歡喜。（圖：伊甸基金會提供）

歲末年終是家庭團聚的重要時刻，但對長照家庭而言，照顧壓力往往不減反增，難以感受到節慶氛圍，特別是生活在資源與交通相對不足的山上人家，更容易備感孤立與身心疲憊。為此，伊甸基金會新北居家式長照機構的夥伴，10日一早備好美味佳餚，便上山前往葉阿公家，猶如返家的親人般，一邊打掃、張貼春聯，一邊上菜，圍坐一起共享團圓飯。

已70歲的葉阿公，除了要務農維持家計，還得照顧雙腿無力，無法行走、久站的太太，以及早年因車禍導致雙腿不良於行的兒子。家裡有兩位長照需求者，已讓他疲憊不堪，沒想到去年底，就讀高中的長孫也因車禍右腿截肢，日常生活同樣需仰賴他人。為了照顧三人，葉阿公不得不暫停農作。

主要收入來源中斷，日復一日的焦慮與照顧壓力，讓葉阿公吃不好睡不好，原本就有慢性病的身體，更是開始出現各種不適，深怕哪一天自己會突然倒下。「還好有伊甸的人來幫忙，分擔照顧也聽我講話，日子才過得下去。」飯桌上，阿公臉上露出久違的笑容，眼眶含淚對著如同家人般熟悉的居服員說。

其實早在民國111年，伊甸便透過「居家照顧服務」提供葉阿公一家實質支持，包括陪伴外出散步、家務整理、身體照顧等，不僅分擔了日常照顧的重擔，更透過定期的關懷訪視與情緒支持，逐步紓解葉阿公長期積累的壓力，成為他最穩固的依靠。這一路的陪伴同行，讓葉阿公一家在漫漫長照路上，不再感到孤單，也更有力量面對每一個艱難時刻。

為強化長照支持網絡，伊甸於三峽區設立「有FU長照站－伊甸沙龍咖啡館」，以社區為據點，整合鄰里互助力量，並積極串聯中央與地方政府、民間團體及社區組織，建構多元且綿密的社會安全網。透過個別化需求評估，為像葉阿公這樣的家庭連結所需資源，提供照顧服務、物資補給及日常關懷等全方位支持。

伊甸自2014年起於全台舉辦「愛圍爐」活動，今年連續第13年，將於農曆年前舉辦34場圍爐活動，預計陪伴近4,005位服務使用者與家人團圓吃飯，並把年菜送進243位行動不便的長者或身心障礙朋友家中，以及每人一份寒冬溫暖禮。誠摯邀請愛心大眾共同響應，捐款支持請上伊甸官網（https://www.eden.org.tw/），或撥打電話0800-025-885。