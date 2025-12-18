伊甸仁武據點攜手大社圖書館 落實社區化服務理念

高市府社會局兒福中心委託伊甸基金會仁武兒童發展社區服務據點，為落實「社區就是大教室、生活就是學習」的理念，與高雄市立圖書館大社分館合作，規劃為期三個月的「冬日派對」社區親子系列課程；該課程以「冬天與節慶文化」為主軸，融合季節體驗、節慶民俗、認知學習、親子互動與美感手作等元素，帶領孩子與照顧者主動走入社區、使用在地資源，共同累積多元的學習經驗。(見圖)

適逢充滿歡樂氣氛的聖誕節前夕，今（十八）日的課程主題為「耶誕派對」。孩子們在溫馨可愛的耶誕歌曲中暖身，老師運用繪本生動介紹節日由來，讓孩子們彷彿身歷其境；活動中，親子也一同動手製作迷你耶誕樹，不僅增強了孩子的手部精細動作能力與認知學習，更重要的是，提供親子共學及參與的機會，增進情感交流。

該系列課程以幼兒發展為核心，設計出兼具趣味與教育，並符合幼兒年齡的活動形式，引導孩子在遊戲中認識冬季特徵，如季節氣候、衣物選擇、動物冬眠等自然概念；此外，該課程也結合生活文化體驗，像是聖誕節創作、搓湯圓、燒仙草、過年習俗認識等，使孩子在實際操作與探索中，逐漸累積生活理解與認知能力。

伊甸基金會仁武兒童發展社區服務據點主任鄭淑翠表示，偏鄉地區的早期療育與親職教養支持相對薄弱，許多尚未就學的幼兒，尤其需要主動式的學習刺激，這系列課程正是針對適齡且在地的親子社區團體而設計，不僅能有效鼓勵家庭在日常生活中認識在地資源，也能在實際參與中，發展親子互動與刺激。

該系列課程將持續進行至明年二月，共九梯次的課程設計，希望持續的陪伴與互動，以協助社區內的家庭，從節慶與日常生活中，奠定孩子們的發展基礎，並促使家庭熟悉社區公共資源，提升親職陪伴質量。