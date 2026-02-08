伊甸六龜據點玩轉紙藝 共築暖心馬年

伊甸邀請親子一同進行春節吊飾創作活動

農曆新年將至，年節氣氛逐漸濃厚。高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託伊甸基金會六龜兒童發展社區服務據點，4日在桃源區桃源親子館辦理「玩轉紙藝賀歲吊飾」情緒支持活動。透過指尖的紙藝創作，引導社區家長在繁忙的照顧日常，找到心理喘息的空間。

活動由趣味十足的「吉祥話大考驗」拉開序幕。「馬到成功」、「一馬當先」，現場的道賀聲此起彼落，家長在陪同孩子複誦賀詞的過程中，看見了孩子表達能力的進步，現場歡笑聲不斷。讓平日奔波於復健與家庭照顧的父母們，能在此刻獲得寶貴的情緒放鬆與情感交流。

緊接著，親子一同投入春節吊飾的創作活動。教保員先帶領孩子觸摸不同紋路與材質的紙張、進行剪裁黏貼，鍛鍊精細動作的同時，孩子也享受一段優質親子陪伴時光。透過專注於紙藝，讓壓力在指尖流轉中獲得緩解，家長看著孩子完成作品後的自信笑容，成就感油然而生，成為轉化照顧壓力為正向動力的關鍵。

3歲的小志(右)，經過早療後，口語能力有明顯進步

活動中，三歲的小志格外引人注目。小志的母親從外地遠嫁至桃源偏遠山區，因環境限制與生活型態，小志過去少有戶外活動及與人互動的機會，導致全身肌力發展較弱且口語表達不足。自早療資源介入後，教保員不僅提供時段課程，更成為媽媽的心理支柱，提供正向的教養策略。現在，小志不論是全身肌力或說話動機都有明顯進步。媽媽現場分享參與活動後心情，「感受到社區的溫暖，知道在照顧孩子的路上自己並不孤單。」

伊甸基金會旗山早療中心主任鄭淑翠表示，六龜服務據點提供六龜區、茂林區及桃源區領有身心障礙證明、疑似發展遲緩或發展遲緩證明的幼童，提供定點、到宅及走動式療育服務及家庭服務。另外，伊甸服務核心，不僅在於提供孩子的復健，更在於「照顧者的心理支持」。期待透過辦理活動，能有效強化社區支持網絡，讓早療家庭在彼此的陪伴中獲得情感共鳴，未來將持續透過多元課程，守護家長的心理健康。如對服務欲進一步了解，詳洽服務專線（07）689-4164。

完成後親子一起合影

撰文、攝影／伊甸基金會