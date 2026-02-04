伊甸台南「愛圍爐」手語傳愛 無聲餐桌陪伴身障家庭溫馨迎新年





農曆新年將至，正是家家戶戶準備迎接團圓時刻，伊甸基金會3日中午舉辦「愛圍爐」活動，邀請葡萄藤和小驢駒兩個小作所的學員、家人，以及企業志工齊聚一堂，前往海鮮餐廳共進午餐，提前感受過年的喜悅。

伊甸執行長何天元特地出席，陪伴智青們一同圍爐，現場並播放去年度服務成果影片，大家一起回顧這一年的點滴與成長。席間笑聲與祝福此起彼落，讓現場洋溢著熱鬧的年節氣氛。

28歲的學員小儒，除了是第一類心智障礙外，還有重度聽損，雖然配戴雙耳助聽器輔助，仍只能感受到些微的聲音，無法聽清楚內容。日常溝通時，須透過簡單文字筆談，或是用生活手語來表達。人際互動與社會適應，一直是他所面臨的挑戰。

2016年，小儒經轉介來到伊甸新營葡萄藤小作所時，因為不太知道如何與人互動，常以舉手打招呼、注視他人，或以笑聲吸引注意；當他來不及理解對話內容時，也容易出現單向表達的情況，只說自己想說的話，較難即時回應對方的談話。

為了協助小儒與人溝通更加順利，葡萄藤小作所結合外部專業團隊（職能治療師、心理師、體能訓練師），共同研擬個別化服務計畫。教保老師也投入三年時間學習手語，並向聾人老師請益，筆談時需注意的文法問題，老師投入大量心力，只為更貼近小儒的溝通方式。

此外，據點也特別成立手語社團，邀請小儒擔任課程助教，帶領其他學員一起學習，讓大家能以手語溝通，也進一步拉近彼此的距離。在「愛圍爐」餐桌上，小儒不僅貼心地為媽媽夾菜，也能自在地與身旁的學員，以手語互動聊天。笑容在餐桌間流轉，讓這頓團圓飯，多了一份理解、陪伴與成長的感動。

伊甸執行長何天元表示，「愛圍爐」自2014年起每年，已連續舉辦13年，從不間斷。而今年農曆年前，將有34場圍爐活動，預計邀請4,005位服務對象，與家人一起吃團圓飯，「到宅圍爐」部分，則會把年菜送進243位行動不便長者，及身心障礙朋友的家中。伊甸期待藉由「愛圍爐」讓大家共聚一堂，在歡樂與溫暖氛圍中，迎接即將到來的農曆新年。誠摯邀請大家發揮愛心共同響應，捐款支持可至伊甸官網，或撥打0800-025-885洽詢。

