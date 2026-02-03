伊甸台南「愛圍爐」 陪伴身障家庭溫馨迎新年

小儒用手語說出「謝謝」，感謝小作所老師與媽媽一路以來的陪伴與照顧。（圖：伊甸基金會提供）

迎接農曆新年，伊甸基金會今（3）日於在台南新營舉辦「愛圍爐」活動，邀請葡萄藤和小驢駒兩個小作所的學員、家人，以及企業志工齊聚一堂共進午餐，提前感受過年的喜悅。伊甸執行長何天元也特地出席，陪伴智青們一同圍爐，現場並播放去年度服務成果影片，大家一起回顧這一年的點滴與成長。席間笑聲與祝福此起彼落，讓現場洋溢著熱鬧的年節氣氛。

28歲小儒，除了是第一類心智障礙外，還有重度聽損，雖然配戴雙耳助聽器輔助，日常溝通時，仍須透過簡單文字筆談或手語來表達。人際互動與社會適應，一直是他所面臨的挑戰。小儒經轉介來到伊甸新營葡萄藤小作所時，與人互動常以舉手打招呼、注視他人，或以笑聲吸引注意；當他來不及理解對話內容時，也容易出現單向表達的情況，只說自己想說的話，較難即時回應對方的談話。

廣告 廣告

為了協助小儒與人溝通更加順利，葡萄藤小作所結合外部專業團隊（職能治療師、心理師、體能訓練師），共同研擬個別化服務計畫。此外，據點也特別成立手語社團，邀請小儒擔任課程助教，帶領其他學員一起學習，讓大家能以手語溝通。在「愛圍爐」餐桌上，小儒不僅貼心為媽媽夾菜，也能自在地與身旁的學員，以手語互動聊天，讓這頓團圓飯，多了一份理解、陪伴與成長的感動。

伊甸執行長何天元表示，「愛圍爐」自2014年起每年，已連續舉辦13年，今年農曆年前，將有34場圍爐活動，預計邀請4,005位服務對象，與家人一起吃團圓飯；另外，「到宅圍爐」部分，則會把年菜送進243位行動不便長者，及身心障礙朋友的家中。伊甸期待藉由「愛圍爐」讓大家共聚一堂，在歡樂與溫暖氛圍中，迎接即將到來的農曆新年。（陳婉玲報導）