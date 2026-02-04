伊甸基金會用愛圍爐 邀請服務對象與家人吃團圓飯

農曆年前，伊甸基金會在臺南新營舉辦「愛圍爐」活動，邀請葡萄藤和小驢駒兩個小作所的學員、家人，以及企業志工齊聚一堂，前往海鮮餐廳共進午餐，提前感受過年的喜悅。

伊甸執行長何天元表示，「愛圍爐」已連續舉辦13年，而今年農曆年前，將有34場圍爐活動，預計邀請4,005位服務對象，與家人一起吃團圓飯；另外，「到宅圍爐」部分，則會把年菜送進243位行動不便長者，及身心障礙朋友的家中。