伊甸宜蘭教養院「愛．圍爐」陪伴住民團圓迎新年

伊甸基金會執行長何天元(左)、副執行長鄒聖盈(右)送上年節溫暖禮，讓服務對象感受年節特有的熱鬧與祝福。

伊甸宜蘭教養院於5日舉辦一年一度「愛．圍爐」活動，邀請服務對象、工作人員、志工與貴賓齊聚一堂，在熱騰騰的佳餚與溫暖陪伴中，共度歲末團圓時光。活動現場安排多元表演與摸彩活動，伊甸基金會董事長陳宇昭特別撥空到場致詞，並由執行長何天元、副執行長鄒聖盈代表致贈「溫暖禮」，讓長期居住於院內、無法返家的住民，也能感受年節特有的熱鬧與祝福。

活動由身心障礙者組成的太鼓社團氣勢登場，震撼鼓聲為圍爐揭開序幕，現場掌聲不斷，也象徵新的一年充滿力量與希望。隨後，詩歌班、音樂律動班及舞蹈社團輪番演出，展現服務對象在日常學習與練習中的成果，舞台上自信的身影，成為最動人的風景。

首次參與愛圍爐的小明(左)，自從來到宜蘭教養院後，在社工李育瑋(右)陪伴下，變得願意與人互動。

音樂律動班團員之一的小明，今年29歲，入住宜蘭教養院即將滿一年，為第一類自閉症重度障礙者。因父母年事漸高，考量長期照顧需求，家屬選擇讓小明入住宜蘭教養院，接受穩定的住宿與支持服務。入住前，小明多半在家中看電視、休息度日，生活作息較不規律；入住後，在教保人員的引導與陪伴下，逐步建立規律生活，也能主動協助院內簡單事務，包含打掃、晾衣服等，生活自理能力皆有提升。

小明的媽媽分享，孩子返家後，明顯感受到作息與生活狀態的改變，不僅睡眠時間趨於正常，也更願意面對鏡頭、主動參與活動。雖然小明不擅長以語言表達情緒，但只要聽見音樂，便會隨著節奏自然律動，因此在老師的引導下加入音樂律動班，並在團體中展現難得的專注與投入。此次圍爐活動中，他也與團員一同登台演出，透過節奏與音樂參與其中、表達喜悅，以手搖鈴展現逐步累積的自信。

伊甸基金會董事長陳宇昭特別撥空蒞臨宜蘭教養院愛圍爐，為服務對象送上新年祝福。

伊甸宜蘭教養院院長李珮瑜分享，宜教院目前共有197位全日型與日照的服務對象，依能力與興趣規劃多元社團與生活訓練，透過音樂、律動、表演與日常參與，協助他們累積自信與成就感，也提升他們的生活自理能力。圍爐活動不僅讓住民「吃好、吃暖」，更希望透過陪伴與共享，讓他們感受到被重視、被尊重的團圓時刻，也藉此機會，向辛勞付出的工作人員與志工表達感謝。

伊甸基金會表示，伊甸自2014年起推動「愛．圍爐」行動，今年連續第13年，陪伴長期居住機構、獨居或行動不便的身心障礙朋友與長者，在年節期間共享溫暖餐桌。今年，伊甸預計於農曆年前舉辦34場「愛．圍爐」活動，服務近4,005位對象，並將年菜與寒冬溫暖禮送進243位行動不便者家中。誠摯邀請社會大眾共同響應，以實際行動，陪伴更多需要的人安心過年。

在伊甸工作人員協助下，每位服務對象都吃的開心又滿足。

撰文、攝影／伊甸基金會