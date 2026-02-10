伊甸宜蘭茂安社區長照機構 陪伴偏鄉長輩愛圍爐

伊甸宜蘭茂安社區長照機構陪伴偏鄉長輩愛圍爐。

歲末年終之際，熱騰騰的圍爐團聚總是讓人期待，但對於許多居住在偏鄉長輩或弱勢朋友而言，過年時節卻顯得格外孤單。伊甸基金會附設宜蘭縣私立茂安頤福社區長照機構，為了讓他們也可以同享年節的歡樂，於農曆年前舉辦「愛圍爐」活動，邀請服務長輩和家屬以及文健站長者一起辦桌圍爐，如同一家人般，共度熱鬧溫馨的團圓時光。

伊甸宜花區區長夏靜漪表示，營養的餐食是長輩健康的重要關鍵，如果還能和部落好友一起用餐，除胃口更好，增加人際互動，還可延緩老化失能。位居偏鄉的茂安頤福社區長照機構特別舉辦圍爐活動，就是希望讓長輩們在年前享用一頓可口美味的菜餚，讓他們知道，始終會被愛與陪伴暖暖包圍著。

圍爐當天，雖然寒冷且吹著大風，但宜蘭縣議員沈志弘、大同鄉民代表黃金海、宜蘭長照所代表賴孝安等貴賓，仍特別出席祝賀大家新年快樂，並和現場長輩合唱祝福詩歌。現場隨著金曲歡唱時光開唱，長輩們紛紛上台大獻歌藝，嗨翻氣氛溫熱了每個人的心。此外，機構護理師還播放年度成果影片與大家共賞，當長輩們看到自己的活動照片時，禁不住笑開懷說：「那是我啦，哈哈哈！」。

而每次機構活動都會踴躍參加的小發阿公，近幾個月因雙腿漸感無力，幾週前又在家門前不慎跌倒，讓女兒十分擔心阿公獨自在家無人照料，便先將阿公接到山下親自照顧，臨時缺席了這次圍爐宴。獨自住在茂安老家的他，身體狀況不太好，患有多重慢性病及輕度失智，日常生活幾乎都要靠人幫忙。平常多半躺在床上，活動意願低，餓了就隨便吃罐頭或白飯。孩子大多住在外地，沒辦法長時間陪伴。經由女兒的安排來到茂安長照機構，希望有人可以陪伴、幫忙照顧阿公的生活。

小發阿公沒有來機構上課，社工帶著飯菜到家探視關心。

剛開始，阿公總是推說身體不舒服，不想來機構，課程也不參加。工作人員每天耐心陪他聊天、說笑話、慢慢拉近距離，一點一點的讓阿公願意參與活動，甚至開始主動跟其他長者互動。現在只要身體狀況允許，阿公會坐在客廳等交通車，一進機構就熱情打招呼，課程中也會專注完成作品，還會開心的展示給大家看。若是遇上阿公沒有來機構上課，擔心他在家沒進食，機構工作人員便會帶著飯菜到家探視關心，減輕女兒的照顧負擔。

坐落於宜蘭縣大同鄉的茂安長照機構，深耕泰雅部落，提供日間照顧、居家照顧、夜間臨托、喘息、交通接送及物資發放等服務；還安排如點心烘焙、盆栽種植、體適能運動等多元課程，以及具有部落特色的活動，另有社區適應，以及物理治療課程，協助長輩增加運動肌耐力及身體復健。未來將聚焦在服務使用者持續復能、減輕家庭負擔、增加自我健康適能，以行動付諸關懷，用陪伴回應需要。

台灣已邁入超高齡社會，65歲以上長輩超過466萬人，其中有很多失能、失智還有獨居的長輩，需要關懷與照顧。伊甸自2014年起於全台舉辦「愛圍爐」活動，今年連續第13年，將於農曆年前舉辦34場圍爐活動，預計提供近4,005位服務使用者與家人團圓吃飯，並把年菜送進243位行動不便的長者或身心障礙朋友家中，以及每人一份寒冬溫暖禮。誠摯邀請愛心大眾共同響應。

撰文、攝影／伊甸基金會